生醫碩士跨足商品設計 運用北分署創客基地資源開啟斜槓職涯

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勞動部勞動力發展署北分署28日分享最新案例，畢業於國立成功大學生物醫學工程研究所的吳宜榛，目前從事醫材設計製造，負責國際專利權業務。工作之餘，動手設計製作文創鑰匙圈、造型吊飾等小物是她的興趣，但卻礙於缺乏機具設備，許多創意無法實踐。宜榛透過網路社群得知北分署創客基地免費提供會員使用數位自造設備，立即加入創客基地成為會員，期待能夠實踐創意大展身手。

起初，宜榛只是製作自己設計的簡單吊飾贈送給同事親友，作品頗受好評，在親友的肯定與鼓勵下，她試著將吊飾上架電商平台販售，邁出斜槓職涯的第一步。產品上架電商平台初期，因造型吊飾產品同質性高，半年僅售出百件商品，於是宜榛申請創客基地的專家顧問諮詢輔導服務，期望找出突破點。顧問建議她重新進行產品定位，提升產品精緻度並強調個人客製化，達到產品區隔。宜榛重新規劃產品品項，推出客製化Q版人像設計的鑰匙圈、手織造型吊飾、雷射雕刻相框等商品，同時搭配電商平台促銷檔期，制定促銷價格，商品銷售件數一舉突破千件。

宜榛表示：「感謝創客基地提供優質的創作空間及自造設備，開設多樣的工作坊，幫助我在跨領域技能打下厚實基礎，並且經由專業顧問的建議與指導，快速將結合時事話題設計的商品打樣並小量試產，讓創意商品能即時在話題熱潮時推出，獲得更好的銷售成績。」

隨著女性經濟力崛起，勞動部積極建構友善女性就創業環境，提供多項女性就創業資源，包括「微型創業鳳凰貸款」、「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「婦女再就業計畫」等，持續提升女性職場適應及勞動競爭力；另北分署創客基地也免費提供數位自造設備、開辦創意工作坊，提升實作技能；同時透過顧問諮詢輔導，提供專業建議，協助擬定行銷策略，協助創業者實現創意夢想。更多活動訊息請關注「北分署創客基地」臉書粉絲團(https://zh-tw.facebook.com/makerbase)，或洽02-89903676分機2799。