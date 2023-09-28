傳許家印被警方帶走 中國恒大在香港暫停交易

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出現財務困難的中國恒大集團，繼昨（27）天傳出主席許家印遭警方帶走並監視居住，該集團的中國恒大、恒大汽車和恒大物業，今日（28）在香港證券交易所開市之前突然宣布暫停交易。

根據新浪財經報導，中國恒大、恒大汽車、恒大物業28日9時起在香港證券交易所暫停交易。

根據路透報導， 中國恒大的股票周四（28日）暫停交易，此前有報導稱該公司董事長受到警方監視，加劇了市場對該開發商未來的擔憂。

根據香港信報報導，中國恒大巨額債務爆發且重組計劃舉步維艱，更傳出其大股東兼主席許家印已經「被警方帶走」，現時正遭「監視居住」，有券商估計恒大可能要破產清算，其已售而未落成項目會對「社會穩定」構成風險。恒大股價昨天午後全跌，並以全日低位0.32元報收，瀉近19%，成交額不足1億元；旗下恒大物業（06666）也急挫14.5%，恒大汽車（00708）跳水20%。

根據資料顯示，截至今年6月30日，恒大集團負債總額2.389兆元（人民幣，下同），剔除合約負債6,039.8億元後，負債額為1兆7842.2億元。其中借款6,247.7億元、應付貿易帳款及其他應付款項1兆565.7億元。

與此同時，恒大資產總額為1兆7,439.97億元，不論是負債總額2.389兆元，還是剔除合約負債之後的負債額1兆7842.2億元，均大於其資產總額，恒大已陷入資不抵債的局面。

根據路透報導，恒大集團的負債超過3,000億美元，大約相當於芬蘭國內生產毛額的規模，成為中國房地產行業債務危機的典型代表，而房地產業約占中國經濟的四分之一。