10月新制一次看 長輩最高領2萬、房貸族月省3,125元、流感疫苗開打

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【旺得富理財網 李宗莉】時序即將進入第4季，10月起與民生相關的新制也不少，其中各縣市重陽敬老禮金開陸續發放，最高上看2萬元，但因各縣市規定與發放時間不一，提醒長者們留意。此外還有農安貸款上路，房貸族可省1.5碼利息，以及公費流感疫苗開打、TPASS通勤月票第2階段實施等，《旺得富理財網》一次報給你。

1.各縣市重陽敬老禮金發放：桃園市最高2萬元

只要在所在縣市設籍達半年且有居住事實，年滿65歲以上長者或滿55歲原住民，就符合重陽敬老禮金的發放資格。以今年重陽節為10/23來說，除台北市已經在8/8提早靠卡入帳，其他包括新北市、桃園市、台中市、高雄市等，都是自10月起發放，一般多在節日前5天（10/18）開放領取，金額1000~1500元不等，99歲以上人瑞則再加碼，由公所派員到府致贈，金額多由萬元起跳。

此外，台中市與新竹市，各自10/2、10/1起辦理，金額均為2000元起跳，而桃園市未滿99歲長者每人致贈2500元，99歲以上人瑞更有2萬元，預計10/18~10/22撥款，都算是相對大方的縣市。

2.農業版青安貸款上路：平均月省3125元利息

農業部農安貸款對象為成年人本人、配偶及未成年子女無自有住宅者，提供貸款金額最高1000萬元，申請期間自10/1起算為期3年，至2026年9月30日止。除政府補助利息1碼，全國農業金庫、農漁會信用部等農業金融機構減收利息半碼，合計可享1.5碼房貸利息減免。

農金署以一段式機動利率現約1.775％為例，貸款1000萬元，3年最高省息11.25萬元，平均月省3125元；另貸款年限最長40年及寬限期5年，每戶前5年總繳本息可減少約82.8萬元，降低民眾每月償還貸款金額及初期還本壓力。

3.公費流感疫苗施打：第1階段10類人免費

公費流感疫苗分兩階段開打，第1階段10/2起跑，對象包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養和長照機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者、6個月內嬰兒之父母、幼兒托育人員（含保母）、學生、禽畜及動物防疫人員等10類。至於公費流感疫苗的第2階段，則是自11/1起開放施打，對象為50~64歲無高風險慢性病成人。

4.B肝、腦中風給付放寬：估約2.26萬人受惠

健保署原規定e抗原陰性慢性B肝病人，半年內需發生2次以上肝指數（ALT）異常（ALT≧正常值2倍）才能用藥，10/1起放寬為1次；肝纖維化程度由重度纖維化（≧F3）放寬為中度纖維化（≧F2）即可用藥，約2.1萬人受惠，健保藥費支出約7.32億元。

另為搶救急性缺血性腦中風病人之黃金治療關鍵時間，健保署10月起也放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」及「急性缺血性腦中風處置費」之給付條件，由原先限急性缺血性腦中風「3小時內」使用，延長至「4.5小時內」，估1年約增1600人受惠，預算約6900萬點。

5.TPASS通勤月票：第2階段加入10種方案

TPASS通勤月票繼7月推出第1階段北、中、南3大生活圈的月票，累積購買人數達172.7萬人次後，10/2起將再擴大實施第2階段，包含桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等處，都會有擁有自己的通勤月票，只要購買月票，該區域內的捷運、公車、台鐵、公共自行車都能搭到飽。

6.營業用車輛使用牌照稅開徵

每年4月、10月分上下兩期開徵，今年下期使用牌照稅於10月1日開徵，繳納期限至10月31日截止。財政部提醒，營業用車輛使用牌照稅若是逾期繳納，每逾期3天將按滯納數額加徵1％滯納金、最高加徵至10％，超過30天仍未繳納者將被移送強制執行，呼籲車主注意，以免荷包失血。

7.百貨等電價高壓用戶取消凍漲：10/1起補漲15％至原電價

綜合考量物價穩定、國際預期燃料價格有緩跌趨勢，經濟部日前拍板，電價不調整，維持平均電價3.1154元/度，但百貨公司、電影院、健身房、餐飲、團膳等880戶高壓用戶，因為營業額和用電量均有成長，10/1起取消凍漲，也就是恢復原電價、補漲15％，提醒相關業者成本將增加。