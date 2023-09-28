菲律賓在黃岩島拆大陸浮動屏障？ 中方海警局指「捏造事實」

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繼中國大陸外交部26、27日重申黃岩島是中國大陸固有領土，菲方撤除浮動屏障行動純屬鬧劇之後，官方「中國海警」公眾號稍晚也發布消息及照片，中國大陸海警局新聞發言人甘羽指出，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。

甘羽表示，菲律賓漁業和水產資源局公務船9月22日未經中國大陸政府批准，非法進入中國大陸黃岩島附近海域滋事挑釁。中國大陸海警依法採取喊話警告、航路管制等必要措施對其有效管控，針對菲船衝闖潟湖臨時布放攔阻網具，事後於9月23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控，現場操作專業規範、合法合理。

甘羽稱，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。中國大陸對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國大陸海警將依法在中國大陸管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。

路透於9月27日在中國外交部例行記者會提問，菲律賓政府此前表示，中方上周日在黃岩島安裝了「浮動屏障」，菲律賓海岸警衛隊逐一把浮動屏障撤除了。此後菲方表示，中國大陸海岸警衛隊撤除了「屏障殘骸」，是否屬實？中方對黃岩島的主權主張是否發生變化了？中方之後還會繼續安裝「浮動屏障」嗎？

對此，中國大陸外交部發言人汪文斌回應，他已於26日就相關問題闡明瞭中方立場。再次重申，黃岩島是中國大陸的固有領土，菲方的所謂行動，純屬是自娛自樂的鬧劇。中方將繼續堅定維護黃岩島的領土主權和海洋權益。

汪文斌9月26日在例行記者會答覆法新社提問稱，菲律賓方面表示已經移除了中方在黃岩島東南方向設置的一個「浮動障礙」，該障礙旨在阻止菲方進入他們的傳統漁場，對此，汪文斌回應：菲方所謂聲明完全是自說自話。中方堅定維護黃岩島的主權和海洋權益，中方奉勸菲方不要挑釁滋事。