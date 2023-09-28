台北市國際傑人會新任會長李國憲

國際傑人會是我們國人所創立的國際性服務社團。由時任中央社台中特派員金扶東先生創會長自1968年創立，至今已有55年歷史，當時國際性社團紛紛在台創立，1990年於台北市創立了第六個分會：「台北市國際傑人會」，1991年成立中華民國總會，1992年成立了世界總會，至今除在台灣30多個分會外，在海外：美國、日本、澳洲、香港、德國、澳門、紐西蘭、加拿大、英國皆設有國際分會，甚至於上海也成立了「上海傑人聯誼社」。並集結全球有志人士，共同推動社會公益服務，並以成為貢獻社會的傑出人才為目標。

「台北市國際傑人會」自創會以來即對青年的教育非常著重，不但推動社會公益服務，亦連續舉辦「全國大專青年外交經貿研習營」達22屆之久，最近幾年深感國內經濟的變遷，青年就業之困難，為鼓勵青年創業，舉辦了連續7屆「國際青年創業論壇」，特邀請成功的國際青年企業創辦人，深談其創業經驗，提供青年創業契機。「台北市國際傑人會」於9月26日舉辦會員大會，會中邀請謝立功博士蒞臨專題演講『台灣社團吸引人才之道』，還有許多國際傑人會前會長到場致詞。

會中選出第34屆會長李國憲，並於發表當選感言：「感謝傑人會這個大家庭的支持，小弟我將秉持著「傑人永續、賦能傳承」持續推動公益活動，也期許新加入的會員們也能一起將傑人的精神再次發光發熱，牢記各位先進們所勉勵的教誨：『讓人人都是傑人，以四維八德的中華文化為基礎，再造永續傑人。』再次感謝昨晚所有參與的會友們與寶眷，未能到場的好友們，期待下次的再見面，也特別昨晚感謝辛苦的票務人員與現任會長彭立信和輔導會長王貞云 ，接下來我們會立即啟動三會（台北市會+中央會+宜蘭縣會）交接典禮的聯合籌備會，也歡迎各位一起參加！聯合交接典禮，已確認為11月25日星期六上午，在『鉅星匯國際宴會廳』舉辦，也再次邀請各位會友們與寶眷踴躍報名參加！再次感謝各位傑人之友！」

會中並特別介紹『愛相隨親子成長協會』，也在新任會長李國憲的期許下，將與該協會黃麗霙理事長偕同公益活動：捐贈物資至偏鄉地區，關懷獨居老人與清寒家庭等真正需要幫助的弱勢團體和個人。