甲山林祝董談商辦：寧願多買、敢買就贏

平均地權條例修法「管住不管商」，限制私法人的購屋彈性，改採許可制，但僅針對住宅型產品，純商用不動產則不在此限，不僅不用事先申請允可、也不受囤房稅限制，在貸款成數上更不受限制，因此今年私法人和資金豐沛的買家紛紛將目光從豪宅轉向頂辦、A辦市場。而且在通膨的預期心理下，對於優質商辦購置規劃更加積極，北市精華地段的商辦市場供不應求！

最新登場的頂辦預售案「國家企業廣場」在這波資金潮湧入北市商辦的趨勢中，備受矚目。該案在正復興北路，前中興百貨正對面，豪宅貝森朵夫旁邊，南京復興站走路3分鐘就到，距離忠孝復興也只要走路8分鐘，到松山機場8-10分鐘，不論東區還是西區，它就處在一個正核心的位置。據統計，大安、中山、松山和信義加起來就將近有25棟正在進行都更中，指標案至少16件，大約30萬坪樓地板面積要在未來3-5年內釋出，「空置率上升，但租金也持續走強」是大趨勢，市場未來會需要一段時間去化、去庫存。

「BUT」甲山林集團董事長祝文宇指出，BUT，最重要的的就是這個BUT，北市這30萬坪頂辦供給量幾乎都只租不賣！光是5年內可以「買」下來當資產的商辦只有16%，想要擁有自家企業資產的，或是想跟金控壽險一樣當企業房東的，最後還是只能回過頭，來市中心跟「國家企業廣場」買。

甲山林集團董事長祝文宇認為，企業現在不能猶豫，商業不動產要盡可能「加碼加倉」、要「多買」，最好「買超出自己需要的單位」、「多買一戶」、「多買一層」。為什麼？因為買了現在用不到可以出租，以後企業要在二次擴充也不必搬家，直接把拿出去租賃的單位收回自用，若有資金需求也可轉售出去賺商辦增值財，這就是企業置產的思維，要考慮擴充性，更要有野心去收獲資產的增值性。他認為在《平均地權條例》新制上路後，就只有商業不動產是房市當中「最無拘無束」的商品，在台灣經濟持續復甦、國際企業加碼投資、台資企業資金回流的氣氛下，寧願多買、敢買就贏！