《商情》期金連3跌；期銅漲近0.3%；原油創年內新高；BDI續揚近3.5%

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時報-商情早報

1.美元及美債雙揚 紐約期金連3跌。

2.LME:09/27期銅收8114.00美元/公噸，漲23.00美元。

3.NYMEX:11月輕質原油漲3.29美元，每桶為93.68美元。

4.西德州原油上漲2.24美元，每桶為93.67美元。

5.09/27BDI運費指數為1752.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.50美分。。

7.NYCE:10月棉花漲0.22美分，每磅為88.40美分。

8.CBOT:10月黃豆粉跌3.90美元，每公噸為390.10美元。

9.09/27TRJ-CRB上漲2.74，為287.46。

10.SGX:09/27 SGX 62%鐵礦石報每公噸120.67美元，漲0.26美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元及美債雙揚，周三紐約期金連3跌，創下今年3月以來新低，因美元以及美國10年期公債殖利率持續走高的影響；美元指數上漲0.4%，續創10個月來的新高，令金價為連23日下跌，另外，投資人將靜待個人消費物價指數(PCE)報告；周三(9/27)收盤報價，12月黃金跌28.90美元，報每盎司1890.90美元；12月白銀跌0.48美元；10月白金跌10.80美元；12月鈀金跌2.00美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國數據好轉，期銅漲近0.3%；因數據顯示，上個月最大消費國中國，工業利潤意外飆升，隨著一系列政策刺激支持措施開始穩定部分陷入困境的經濟，使得風險情緒好轉，提振消費者投資意願，致倫敦(LME)銅價上漲，但由於美元持續強勢，以及中國房地產市場不確定性加劇，則限制了銅價漲幅。終場周三指標期銅上漲23美元；期錫下跌362美元；期鎳上漲126美元；期鋅下跌34.5美元；期鋁下跌5.5美元；期鉛下跌33.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周三歐美原油期貨飆漲3%，並創年內新高，受助於美國原油庫存驟降，跌幅大幅超過預期，及加劇投資人對石油輸出國OPEC及其減產同盟國減產舉措，將導致全球供應緊張的擔憂，激勵買盤；其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨漲3.29美元，報93.68美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲2.59美元，報96.55美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-貿易量熱絡，周三BDI指數續揚近3.5%；因主要消費國中國優於預期的工業利潤提振了市場情緒，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價增加超過1500美元，加上巴拿馬型船運價同樣持堅，支撐終場波羅的海乾散貨BDI指數續揚近3.5%；其中最新報價BDI指數上漲58點，收1752點，漲幅3.4%；BCI指數上漲182點，收2576點，漲幅7.6%；BPI指數上漲17點，收作1711點，漲幅1%；BSI指數下跌21點，收作1318點，跌幅1.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-經濟表現不佳，周三大阪期膠微幅續跌；受累於日本日經指數觸及一個月以來低點，係反映華爾街因利率緊張而遭受的損失，以及投資人在近期買入後急拋售所致，但因歐美油價昨收上漲，故使得終場大阪期膠價格儘管續弱，但跌幅有所收斂；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲0.04%，報每公斤235.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨跌0.4%，報每公斤136.70美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.3%，收於每噸13800元人民幣。(王聖為整理

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆和玉米期貨上漲，受惠於國際油價飆漲提振，及基金買盤在美國穀物庫存數據公布之前，調整頭寸，而小麥期貨則收低，據悉埃及低價進口招標令小麥價格承壓，交易商表示保加利亞和羅馬尼亞穀物在埃及小麥招標中的出價低於俄羅斯報價，終場12月小麥跌9.5美分，12月玉米漲3.5美分，11月大豆漲0.5美分，10月黃豆油漲0.75美分， 10月黃豆粉跌3.9美元。(鄧凱綺整理)

7.棉花期貨-周三ICE棉花期貨續揚；受惠於穀物市場及石油上漲的提振之下，令期棉為連3天上漲，而投資者將靜待美國農業部(USDA)每周出口銷售報告；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲0.14%，報每磅88.30美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.52%，收報每公噸17465人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國數據提升，大連鐵礦石漲近0.3%；因主要消費國中國，優於預期的工業利潤數據，提振了市場樂觀情緒，致大連鐵礦石期貨價格上漲，但由於受危機打擊的房地產市場持續疲軟，以及假期前的一系列補充庫存結束後，需求減弱，則限制了鐵礦石價格漲幅。終場周三新加坡交易所62%鐵礦石近月漲0.22%，報每噸120.67美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.27%，報每噸741.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)