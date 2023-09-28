滬寧沿江高鐵28日開通 長三角鐵路網進一步加密

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澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）指出，滬寧沿江高鐵將於9月28日開通營運，形成上海至南京間的第二條城際高速鐵路，長三角鐵路網進一步加密，將更好助力區域一體化發展。

滬寧沿江高鐵是長三角地區城際軌道交通網的骨幹線路。項目起自南京南站，經江蘇省南京市、鎮江市、常州市、無錫市、蘇州市，在太倉站與滬蘇通鐵路交匯後共線，接入上海鐵路樞紐。線路全長279公里，設計時速350公里。全線共設南京南、句容、金壇、武進、江陰、張家港、常熟、太倉8座車站，其中南京南、張家港、常熟、太倉站為既有車站，句容、金壇、武進、江陰站為新建車站。

開通營運前，國鐵集團精心組織，嚴格按照各項規定和標準，對滬寧沿江高鐵各專業設備進行了聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通信信號系統等進行了綜合優化調整。目前，該線路滿足高速鐵路安全、穩定營運要求，具備開通營運條件。

滬寧沿江高鐵最高時速按350公里營運。開通營運初期，鐵路部門安排每日開行動車組列車10對，其中，南京南至上海虹橋5對；南京南至上海1對；南京南至太倉3對；蕪湖至上海1對，南京南至張家港、常熟、太倉站間鐵路出行最短時間由原來的2小時35分鐘、2小時46分鐘、3小時07分鐘，壓縮至1小時06分鐘、1小時10分鐘、1小時35分鐘。第四季調圖後，將根據客流需求進一步優化完善列車開行方案。

滬寧沿江高鐵是繼京滬鐵路、滬寧城際鐵路、京滬高鐵建成通車後，上海至南京間的第四條鐵路通道，也是上海至南京間投用的第二條城際鐵路。這一高鐵的開通營運，進一步加密了長三角城際軌道交通網，極大便利沿線人民群眾出行，對助力長江經濟帶建設和長三角一體化發展，具有十分重要的意義。