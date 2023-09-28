國家企業廣場 磁吸國際企業獵辦目光

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近期受台商回流、中美貿易戰以及疫情等因素影響，北市「商辦荒」難解，使各家業者紛紛卯起來準備銀彈，掃購市區新舊商辦。專家預估，包含信義路、敦化南北路、南京東路、復興北路等區域的新舊商辦，都會是這波投資人「獵辦」熱潮重點。值得注意的是，不僅北市商辦夯，國門所在的桃園，今年也很熱鬧，興富發在桃園中路重劃區的商辦案「中路56」，粗估案量約50億元，也有望在第四季啟動預售，加入北台灣商辦戰局。

目光回到一級戰區台北市，在復興北路、長安東路二段口，最新登場的預售A辦「國家企業廣場」，與京華城都更推出的「京華廣場」是北市當前唯二可售商辦，PK地段的捷運優勢、城市核心價值，以及靠近松山機場與就近抵達北車高鐵陸空雙國門等條件，推出「國家企業廣場」的興富發，為該案喊出「TAIPEI ONE」第一也是唯一的超級蛋黃CBD頂辦定位！

「國家企業廣場」所在的復興長安，周圍主要產業為金融、貿易、日商等，超過30家以上銀行行號，用捷運機場等國家建設，多家飯店百貨商圈成熟機能配套，奠定國際經貿地位，台北市真正中心商業區。台北市近5年辦公市場累計交易規模達到771億元，平均每年都有逾150億元交易額，顯示辦公室產品實力堅強，市場穩健向上成長，分析各行政區的交易熱度，擁有「台北華爾街」的中山區，累計交易額達316億元，含金量最高！

商辦租金反映了一座城市產業及商業的「市值」，過去幾年，香港中環、紐約曼哈頓中城、北京金融街、倫敦西區、東京的丸之內和美國矽谷，是全球最貴商辦租金長年霸榜的超級熱區台，過去幾年，北信義計畫、中山南京復興、大安3個行政區A辦租金年漲約1.5~2%，同步國際。

商仲業者認為，買商辦「建築辨識度很重要」，台北這麼多商辦，有哪棟光是建築外觀就讓人印象深刻，是你想都不用想就叫得出名字的，很少！信義計畫區有台北101、南山置地廣場、克緹信義大樓，台灣電影電視劇上常被帶到在台中七期NTC國家商貿中心，則是紅到有「竹筍大樓」暱稱，現在，打造七期「竹筍大樓」與南港「鵝卵石大樓」，的Aedas國際建築設計團隊將要為台北市市中心打造一棟「瀑布大樓」－「國家企業廣場」，該案基地456坪，罕見北市三面臨路的基地，面復興路與長安東路角地，車輛動線由長安東路二段201巷進出，量體總高26層，地下6層，規劃100-1,000坪。