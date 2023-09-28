《光電股》元太通過SBTi科學基礎減碳目標驗證

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【時報記者莊丙農台北報導】元太(8069)宣布通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）溫室氣體的近程、遠程及淨零減量目標審查驗證，將於2030年達成範疇一及範疇二溫室氣體排放較2021年減少80％，SBTi亦表彰元太的淨零目標為目前通過SBTi流程驗證中最具雄心的目標。

SBTi由CDP、聯合國全球盟約（UNGC）、世界資源研究所（WRI）及世界自然基金會（WWF）共同發起，是全球第一個為企業設立淨零碳排（Net Zero）標準的減碳框架。SBTi主張「以科學為基礎的淨零排放行動」，協助企業或組織設定近期與長期的減碳目標，提供明確的減排途徑，設定碳排量目標的指引、標準、減碳建議，以符合《巴黎協定》的目標。

元太加入SBTi，承諾短期、長期及淨零碳排目標，並加入「1.5度C企業限溫目標」，SBTi經過嚴謹審核程序，已宣佈元太科技的減碳目標通過其審查驗證，2040年達價值鏈溫室氣體淨零排放目標，短期目標在2030年範疇一及範疇二溫室氣體排放較2021年基準年減少80％、2030年範疇三溫室氣體排放較2021年基準年減少25％、再生能源由2021年0.21％提升至2030年100％再生能源使用；長期目標在2040年範疇一、範疇二及範疇三溫室氣體排放較2021年基準年減少90％。

根據富時羅素綠色營收2.0數據模型之能源管理及效能類別－資訊產品評析，元太2022年營收99.93％為綠色營收，顯示電子紙具備高度環境友善綠色效益。