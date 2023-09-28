油價創1年多新高 二檔正向油ETF齊漲逾3.5％

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受到國際油價飆漲，西德州原油期及布蘭特原油期雙雙漲上每桶94美元、寫下1年多來新高的激勵，在台股交易的2檔正向原油期ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S＆P石油（00642U），今（28）日至10點半時，股價同步大漲超過3.5％。

此外，目前 場唯一一檔反向原油ETF-期元大S＆P原油反1，今天股價則出現大跌，跌約2.7％。

街口投信最新出具第四季油價展望認為，第四季油價因減產而下檔有撐 然上漲空間仍有變數，從壓力因子及支撐因子分析分如下：

壓力因子：

供給面：非OPEC國家持續增產，供給情況將比第三季好轉。美國進入總統選舉年，為控制油價將持續推動全球增產。

需求面：夏季用油高峰過後，預期燃油需求可能下降；歐洲與中國經濟疲軟、美國聯準會（Fed）保持高利率將壓抑全球消費。

等碼面：商品期貨交易委員會（CFTC）空單來到相對低水位，預期軋空動能已經消退。法人將原油多單轉移到燃油多單部位。

支撐因子：

供給面：OPEC＋實施減產到年底，美國增產空間有限，預期全球第四季仍將持續減少庫存。

需求面：亞太區域需求成長強勁，俄烏戰爭影響原油與燃油市場

供應。美國可望於油價回檔後啟動戰略石油庫存（SPR）回補。

籌碼面：機構與基金法人的多單與空單比例仍於相對高比例，籌碼尚未見轉空。

街口投信指出，三大能源機構（EIA、OPEC、IEA）預期，第四季期間全球原油供需仍吃緊，但IEA與EIA預測第四季的供給缺口與庫存下降將較第三季緩和。預期第四季油價上漲空間有限，但回檔也有強勁支撐。