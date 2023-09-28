東煒汐科廠辦登場 打開尺度為企業破框成長

行政院於農曆春節前核定捷運汐東線，加上游輕軌升級捷運的基隆捷運，商仲預期在雙鐵加持下，串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、保長坑及北五堵，塑造北北基生技產業廊帶；而基隆捷運更可望打通兩處任督二脈，把汐科「無縫接軌」內科、板南線，行情相對門檻較低的汐止廠辦「補漲行情」一觸即發，站點周邊更成為企業總部由內科南港東移外溢的選址首選。今年躍居廠辦市場大黑馬的汐止，蓄勢待發的大案，就有興富發總銷逾200億、Costco對面新隆儲運都更廠辦案，國揚實業汐萬路大案，及以清水模建築美學著稱的東煒建設在保長坑工業區推出的「東煒大局」。
東煒建設總經理趙國祥分析，汐東線是長遠的議題，未來在跨區串鏈及員工通勤上有絕對的優勢，目前推進廠商定址汐止的力道，在於在地的升級需求，跟內科南港飽和出來的外溢需求。「東煒大局」設計之初就堅持「打開尺度，才能讓企業創造破框成長」，強化載重、加大樓層高度與梁柱跨距，和設置當層吊掛陽台，對於入駐產業而言，不管是單層950坪的彈性運用，或小單位進駐等營運規模，都能享受到「東煒大局」新式旗艦廠辦的革新與進化、備妥與高科技接軌的格局，日後持續發展滿足國際客戶訂單，伴隨台灣產業界的「隱形冠軍」長遠佈局。
建築師出身的東煒建設總經理趙國祥，2008年就率隊向專精公共工程的「飛島建設」學習北海道的清水模改良工法，更進一步延請日籍師傅前來台灣成為顧問，後來進一步留在台灣跟東煒一起傳承清水模工法，後續的住宅建案「大可山石」、「東煒欽品」，全棟清水模的復興北路「新驛旅館」，以及DHL南科樹谷園區內的半導體精密設備物流中心，都採用清水模工藝，不單為台灣開闢出一條有別於歐美學派的建築美學，更避免台灣傳統營建工程造成1/3粉刷、化學塗料的落塵與砂石與雨流失，更可節省下昂貴的廢料清運成本。放眼全球落實「減碳淨排」的今天，「東煒大局」在建造時就早一步落實減碳減廢，無形之中為企業長遠的ESG策略精實打底。