質感小坪數成市場推案主流 品牌建商引領房產趨勢

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生活機能佳、交通便捷的台中市，今年人口磁吸效應持續發酵，據內政部最新公布人口遷移資料，台中市今年上半年人口淨遷入逾2.2萬人，購屋剛需強勁，其中又以質感小宅、換屋宅最受市場重視，品牌建商引領趨勢，也紛紛推出宜居性強、空間地段均優的質感小坪數，爭取對住宅品質格外要求的購屋族認同。

市調指出，以往專精大坪數、豪宅型產品的品牌建商，為回應顧客與市場需求，近年來紛紛推出驚艷市場的小坪數產品，關鍵在於大坪數豪宅整理不易、管理費高昂、因總價高轉手難度增加，且房價容易突破4千萬元貸款成數限制之門檻，再加上時下生活習慣改變，不少家族也由同住屋簷下，改為同住社區中，既能保有各自生活空間，又能互相照顧、擁有同規格的居住品質，由大換小，一間換兩間的購屋型態，在豪宅客間風行。

購屋黃金守則不離地段，其次就是建商，以台中市為例，如：宏銓建設、寶輝建設、精銳建設、聯聚建設子品牌理仁建設都不約而同推出小坪數產品，如首度跨足北屯區推案的「寶輝THE SPRINGS」，規劃品牌首見、37坪3房，理仁建設位於西屯區的推案也多鎖定40坪左右之產品，精銳建設14期新案「THE精銳」則規劃28~45坪。

其中，「寶輝THE SPRINGS」延續品牌打造都會莊園之概念，放大社區公設尺度與奢華感，室內採大面積採光，不只讓住家空間感更開闊，也引入窗外自然綠意，該案實價登錄每坪最高價已來到67.92萬，靠品牌一己之力榮登區域最高價，「THE精銳」則是以8D立體森林概念打造建築外觀，除延續品牌綠意奢華建築理念外，超大規模複層露臺更是台中市之最，甫開賣市場反應不俗，高樓層成交價來到7字頭。

過往推案多屬大坪數作品的宏銓建設，近期於八期文心秀泰特區推出的「山里時晴」，規劃28~42坪宜居建築，該案是品牌成立36年以來首度小坪數之作，以360度環繞式垂直綠化打造「都會里山院落」，堅持回歸自然、致敬文化的建築理念，巧妙運用空間，不受坪數限制、壓縮了該有的生活感，「山里時晴」主推兩房格局，戶戶都是角間，衛浴全開窗，規劃上更考驗建商功力，產品特色性在市場上異軍突起。

市場分析，購屋趨勢已進入完全性的「自住時代」，也是品牌建商各擅勝揚的時代，而自住客選房首重格局，例如衛浴是否全開窗、屋內不要有多餘的走道浪費室內空間等，空間規劃上及運用，不能因坪數縮小而有所犧牲，該有的尺度如放得下雙人床等尺度仍要保留，其次，購屋族也關心建案的建材配備與社區規劃，礙於都市空間有限，社區是否能打造專屬綠帶、植栽等，也成為購屋的重要考慮指標。