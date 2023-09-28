《美股》消息面：底特律大罷工恐擴大；金價跌、油價漲

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】消息面：

●路透社報導，如果勞資雙方對加薪條件談不攏的話，美國汽車工人工會（UAW）可能在美國時間29日擴大罷工範圍。代表美國3大車廠，共14.6萬左右汽車勞工的UAW，這次訴求是要在未來4年加薪40%。

●美國福特汽車與全球最大電池業者中國大陸的寧德時代，原本要在美國合建新電池廠，但福特卻宣布暫時停止。據傳，美國眾議院有議員要求福特交代與寧德時代合作的細節，若福特未在限定日期說明，可能會強制要到國會作證。

●為了打擊中國大陸，美國政府8月曾簽訂行政命令，限制美企投資大陸科技新創公司，並且要求這些金融機構，要在9月28日上繳被要求的投資資訊，希望趕在明年相關法律能出台。但美國金融業者批評，華府政策過於模糊，要求更加清楚，否則難以配合實施。

●美匯創下10個月新高，歐元兌美元貶至9個月新低，日圓也貶至將近150大關。匯銀人士認為，美國經濟較其它各國較好，同時，美國公債殖利率也可望比其它經濟體高之下，美匯應可受益。

●金價表現不佳，一度跌至6個半月新低。紐約12月期金收跌28.9美元或1.5%，每盎司為1890.9美元，是3月13日以來新低。紐約現貨金價連續6日下滑，是一個月以來首度失守每盎司1900美元大關，收在1875美元，跌幅達1.33%。

●美國原油庫存意外減少，顯示當地需求強勁，並激勵國際油價上揚，紐約期油創10個月新高，布蘭特期也升至1年新高。紐約11月期油收漲3.29美元或3.64%，每桶為93.68美元。倫敦布蘭特11月期油收漲2.75%，為96.55美元。