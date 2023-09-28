果粉嗨爆！他曝日本買iPhone 15爽省8千 到這裡買超划算

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 邱怡萱】蘋果推出iPhone 15全系列新機，雖然美國價格並未漲價，但台灣售價調漲1,000至2,500元不等，部分果粉想趁出國以更便宜價格購買。有網友分享日前去日本出差，部分3C量販店可以享有免稅服務，以iPhone 15 Pro Max來看，與台灣價差高達8,000多元。

一名正在日本出差的網友表示，他最近在Bic Camera買完蘋果產品免稅，他透露，日本iPhone 15 Pro Max價差實在太香，以512GB的規格來說，日本含稅價21萬9,800日圓，免稅價19萬9,818日圓（約4萬3,960元新台幣），台灣官方則賣5萬1,900元，價差近8,000元。但缺點是iPhone 15 Pro Max因為賣太好完全沒貨，Pro則是少量有貨。

該名網友也補充，日版的iPhone，插上台灣SIM卡回到台灣後，拍照也不會有聲音。至於加購型保險服務AppleCare+，則跟台灣60天內可買不一樣，日版需要在開通30天內線上購買，但不管有沒有加保日版AppleCare+，台灣直營店確定都不會收，有問題都要送回日本修。

其他網友紛紛表示，「價差到那麼多..決定到日本買了」、「這個價差其實真的挺香的，加上如果用特定信用卡還能有將近6-8%額外的回饋」、「我用iPhone幾年下來都是過保後才壞，要拿回日本維修對我沒差」。也有人提到，日版在日本境外有網路的狀況下拍照沒有聲音，但只要沒網路（例如飛航）就有拍照聲。