9／28盤中熱門焦點股

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今（9/28）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）南僑今明年看俏 多頭守高檔

南僑(1702)今、明兩年營運都看好，今日股價開高，晨盤最高一度至49.5元。台灣第4季進入傳統旺季，南僑會長陳飛龍看好今年表現優於去年，明年度3地皆有新產能挹注，營運成績可望超越今年。

南僑自結8月獲利較去年同期大增逾4倍，前8月每股盈餘(EPS)2.12元，已接近去年全年每股盈餘(EPS)2.26元，受惠第4季旺季來臨，今年將繳出比去年更漂亮的成績單，目標3年後，營收將達3億元。

南僑旗下位於台北北投的寶萊納啤酒餐廳，吸引附近大企業員工，因為地點在台北大縱走起點附近，平日很多退休者來爬山，周末假日也吸引觀光客前來品嚐，對營業額有正面的助益。南僑指出，熟客老饕更是指名必點私房起司披薩，在享受起司美味的同時，也能大玩牽長絲的樂趣。

寶萊納與南僑旗下知名品牌親親香皂聯名合作，推出「親親呵護 卿卿牽絲」，每周日推出私房起司披薩聯歡活動，搶攻社區餐廳商機，指名點餐私房起司披薩6吋即可現場報名參加寶萊納私房起司披薩牽絲活動，只要牽絲超過46公分，即可獲得親親香皂100g二入組乙組，每超過6公分即可再加贈乙組，以此累計。（飲酒過量 有礙健康）（時報資訊 郭鴻慧）

（2）AI一軍廣達等先登月 秋節前買盤卡位10月行情

廣達(2382)董座林百里樂觀看待AI（人工智慧）發展，並稱大單一直進來。廣達今跳空開高，AI一軍的緯創(3231)、技嘉(2376)聯袂增量上攻回月線，扮演台股今日反攻5日均線之主力。

廣達董事長林百里周三(27日)現身，分享AI最新趨勢及展望，看好AI（人工智慧）帶來的算力革命，將加速超越摩爾定律，且針對近期市場傳出微軟下修輝達H100晶片訂單，林百里反駁此傳言，並表示，旗下公司一直以來都有很多大訂單，看好AI後續發展。

AI前景樂觀可期，股價經先前回檔整理一段期間後，繼本周前三日呈現築底向上墊高。今早在廣達登高一呼，緯創、技嘉同步增量續攻，雖今日為中秋節前夕，買盤盤中升溫，提前壓寶10月行情。

除了一軍的三檔全數反攻月線，散熱廠奇鋐(3017)並領先攻上所有均線，健策(3653)同步強勢，建準(2421)也續向上；另外，伺服器機殼廠勤誠(8210)亦延續反彈格局。

散熱產業前景看俏，本波股價表現最強，未來電子產品必須配備更強大的散熱技術和能力，才能維持產品的運作，預期在電動車、AI伺服器與液冷散熱商機的推動下，相關散熱廠營運將持續有成長機會。

台積電(2330)今開盤反彈漲1元，台股今(9月28日)同步開高，在AI一軍領軍，集中市場一度漲近百點至16400點之上，成功反攻5日均線16353點，AI短多續航成為今早台股上攻要角。

目前台積電持續小漲，率先止跌反彈的AI族群續揚，個股表現漲多跌少，在中秋節前穩定台股多頭信心。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.偉訓(3032)：小金雞力韡拚2025年上櫃，加上外資連4買合計3248張，爆量強漲逾8%、改寫77.4元新高。

2.旭品(3325)：8月營收亮眼，外資終結連4賣翻多，放量衝漲停，站上波段高。

3.圓剛(2417)：推新款邊緣AI運算解決方案，激勵放量衝漲停，重登五日線高檔區。

4.信驊(5274)：AI效應將挹注明年營運看旺，大漲5%奪回股王。

5.廣達(2382)：林百里喊大單一直進來，AI護國群山呼之欲出，外資攜投信反手買超逾5千張，放量跳漲5%，收復月線。

6.光環(3234)：光通訊族群強悍，盤初爆量快攻漲停27.15元。

7.益安(6499)：為台灣首例獲得美國FDA核發第三類醫材上市許可，跳空漲停鎖死在51.9元，挺進1個月高。

8.楠梓電(2316)：轉投資滬士電可望受惠於AI伺服器趨勢，AI題材有回溫跡象，開盤後一度攻高近7%。

9.萬潤(6187)：CoWoS需求熱，傳獲追單，放量上攻逾6%，步入110元高壓區挑戰。

10.力旺(3529)：下半年營運增溫並隨AI族群反攻，股價強漲，攻上五日線及2000元關卡。

11.台積電(2330)：「過熱」疑慮降溫，昨夜ADR漲1.36%，盤初股價彈回5日線上，提振台股節前士氣。

12.鈊象(3293)：取得歐洲B2B博奕執照，Q4有望上線貢獻少部分營收，盤初一度衝上665元。

13.吉茂(1587)：墨西哥廠擬明年Q1小幅量產，首階段年產能25萬顆，明年營收成長率拚20％，多頭贊聲、收復月線。

14.永豐餘(1907)：陸紙業龍頭救價喊漲，昨外資轉買超335張，盤初股價續漲、攻克月線。

15.中鋼(2002)：昨遭外資擴大賣超1萬4843張、三大法人合計賣超近1.9萬張，盤初續跌、探至25元。

16.官田鋼(2017)：增資新股上市，盤初賣壓出籠，股價下殺逾5%、觸13.15元，寫去年12月下旬來波段低價。

17.威剛(3260)：增資股今日上市，盤初交投增溫，股價開低回落至約85元上下整理。

18.光聖(6442)：北美CSP出貨看增，股價震盪走高，透露續戰80關企圖心。

19.銘旺科(2429)：與翔耀整併，Q4完成交割，跳空漲停18.15元鎖死，一舉收復5日線及月線。

20.元太(8069)：通過SBTi科學基礎減碳目標認證，股價開低走揚。

21.新興(2605)：周三BDI指數續揚近3.5%；買盤持續，股價再攻站穩所有均線。

22.鈺創(5351)：董事長盧超群稱AI絕對會持續大爆發，不會是一個人的武林，隨台股上揚。

23.群聯(8299)：美國記億體大廠美光預估虧損超過市場預期，盤後股價下挫4%，影響股價自高點拉回。

24.京元電子(2449)：投信連22買支撐股價守高檔，但追價力道趨緩，盤初翻黑回落近1%。

25.矽統(2363)：外資周三轉買，市場買盤仍積極，股價強勢不墜。

26.佳必琪(6197)：併購2公司效益顯現，高速傳輸等新應用需求開花結果，底部墊高突破5日線。

27.帆宣(6196)：全球開花2025迎大成長，開高跳上140元，將戰前高點反壓。

28.文曄(3036)：今早再創新天價107元，惟多空展開激戰，股價陷入震盪。

29.台光電(2383)：手機、網通、汽車市場皆具動能，9月營收受期待，繼續反彈攻高，重登月線。

30.笙泉(3122)：MCU布局車電即將邁入收割期，股價爆量攻高後壓回。

31.中砂(1560)：CoWoS先進封裝產能供不應求，概念股買氣旺，三大法人連買點火，連兩日帶量大漲半根，續寫波段高。

32.新光金(2888)：近五日遭法人倒貨4萬張，獲低接買盤拉抬反彈1.6%，拚返季線。

33.森崴能源(6806)：8月營收走俏，台新投顧給目標價142元，買盤給力攀高近5%，挺進半年線。

34.緯創(3231)：外資連4買超逾1.6萬張加持，AI人氣回籠，股價挺進月線，成交量高居台股之首。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）2025迎大成長 帆宣開心

無塵室與機電系統整合工程服務廠帆宣（6196）今開出高盤，之後無畏盤勢在高檔行進間震盪，指數一度從大漲逾百點，到上午11：02僅小漲17點，而帆宣股仍暫報138元，上漲2.6%，表現淡定。

帆宣董事長高新明27日表示，台灣科技產業因應地緣政治近幾年快速進行全球化布局，該公司也快速布局全球回應客戶需求，目前在美國、日本、馬來西亞、德國及越南都已先後設立子公司，也接獲訂單，高新明說，泰國也非去不可，雖然產業目前回升力道仍弱，但高新明指出，2023、2024年仍可望小幅成長，2025則將迎來另一波顯著成長力道。

高新明為台灣女董事協會理事長，27日台灣女董事協會和安永聯合會計師事務所再度攜手，舉行「接軌全球永續共好 2023剛柔並濟大未來」論壇，全台灣超過250位手握上市企業億萬市值之女董，於會中進行交流也針對全球地緣政治的影響及因應進行討論。

高新明會後受訪時表示，地緣政治下，企業全球化布局真的非常重要，以帆宣而言，受到台灣半導體產業走向全球化的帶動，目前帆宣在美國、日本、德國、荷蘭、越南都已先後設立子公司，目前透過全球化布局，帆宣接單也已遍布全球主要供應鏈發展國家。

高新明表示，帆宣2019就前往美國，但前二年將子公司由威斯康辛州移到亞歷桑那州、日本則在熊本，此外，她指出，泰國目前產業設廠也相當積極，主要是PCB、汽車供應鏈陸續進駐，但仍以高科技產業為主，她透露，泰國非去不可，接下來也將在泰國設立子公司。

另外高新明也表示，北越的生產聚落也已成形，目前台資企業包括啟碁、和碩及佳世達等指標大廠都以前往，而南越則以IC設計公司為主，帆宣非常看好未來越南的產業前景，目前帆宣正在評估在越南建廠，就近供應客戶相關需求。

對於2023年營運展望，帆宣累計至前八個月營收361.41億元，仍較2022年同期成長16.05％，高新明表示，希望2023年營運能達成內部小幅成長目標。

至於產業市況，高新明則是指出，目前回升的力道和步調是緩慢的，對2024年半導體及其他產業而言，2024年全年會回升，但2024年上半年仍是相對保守看待，可能到第二季才會有較明顯回升訊號，帆宣2024年營運也仍持續正向，2025年才會迎向較大幅成長表現。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（5）北美CSP客戶出貨看增 光聖按讚

光通訊大廠光聖（6442）周四開高之後，持穩在高檔行進間清洗持股信心不足浮額，迄上午11：05的市價暫報77元，上漲1.99%，表現不錯。

光聖成功切入北美大型雲端客戶（CSP），出貨光纜交接箱，隨著客戶拉貨加速，帶動光聖近三年在數據中心業務穩健成長，預期2024年營收及毛利率雙雙看增。

光聖27日舉行法說會，發言人莊國安指出，公司產品主力是光纖到府，就三大產品線來看，被動元件表現最為穩健，光聖交貨給CSP大廠的產品，是數據中心至關重要的元件－光纜交接箱。

所謂光纜交接箱，是光纖接入網中主幹光纜與配線光纜節點處的接口設備，可以實現光纖的熔接、終端、存儲及調度等功能。

他指出，北美CSP客戶與該公司已往來五至六年，2021年為該公司帶來4億元營收，2022年貢獻8.4億元，2023年估計也持續成長，主要是受惠美國大基建需求，未來三至五年仍有持續的需求可以期待。

隨著數據速度從1Gbps持續提高到400Gbps，並制定了1.6太比特的路線圖，光纖在數據中心和大型企業IT設施中，變得愈來愈重要。

莊國安認為，未來北美CSP客戶營收占比，將有望逐年拉升，進一步成為挹助該公司毛利率的主力。

至於在另外兩大產品部分，莊國安指出，光通訊主動元件產品目前仍在去化庫存中，有待明年動能將回升。在連接器方面，該公司正努力增加電子類應用，優化產品組合，也有成長機會。

整體來看，三大產品線同步轉強，營收將重回成長，年增率挑戰雙位數百分比，毛利率也有望持續拉升。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（6）子公司富世達「錢」景看好 奇鋐94 IN

散熱廠奇鋐（3017）近期連續強勢反彈，短線已從前波低點9/21的270元，反彈至今盤中一度觸及高點339元的波段漲幅逾25%，表現搶眼。

隨著陸資品牌折疊手機新機連發，富世達（6805）下半年業績具想像空間，在轉上市前，富世達在興櫃的股價重返300元整數大關，股價追上母公司奇鋐（3017），以27日收盤價計算，雙方僅差14.5元，在富世達股價連番上漲之下，奇鋐持股市值大增。

富世達自9月12日接獲大陸證監會回復，暫不納入境外上市審案管理範圍，被市場解讀為上市案解套，重啟掛牌相關流程激勵富世達股價狂飆大漲，興櫃股票沒有漲跌幅限制，27日富世達勁揚5.05％，成交量1,155張，在興櫃的交投熱絡，終場收在306.5元，強勢站穩300元整數大關，與母公司奇鋐收盤價321元相較，股價差距僅咫尺之遙。

富世達於2023年5月5日通過證交所上市審議，以三個月內掛牌且可以延長一次的時間推算，富世達最遲必須在11月初以前完成掛牌程序。

根據市調機構的預估，陸資品牌廠2023年折疊手機出貨量上看250萬支，全球市占率約14％，雖然低於三星的1,250萬支、68％市占率，但因為基期低，2025年仍可望高角度成長。

而隨著折疊軸承良率拉高、進一步降低成本，陸、韓各大手機品牌廠對於折疊手機的態度已經從秀技術肌肉，進入大量商品化的階段，上游折疊軸承供應鏈可望雨露均霑。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（7）衝儲能、太陽能 大亞臉色紅潤

大亞（1609）周四開高走高，目前已陸續收復5日、月線與季線等短中期均線，迄上午11：26的市價暫報38.1元，勁揚3。81%，表現不錯。

大亞董事長沈尚弘27日表示，大亞集團以能源及新創兩事業為主，今年新創事業獲利較高，希望未來太陽能、儲能等能源事業獲利占大亞能源鏈事業的比重從目前的3成提升至5成。

沈尚弘27日親自前往台南，主持旗下志光能源漁電共生太陽能光電第一期建置容量85MW示範案場啟用儀式，大亞副董事長沈尚邦、總經理沈尚宜、執行副總經理沈尚道等四位二代堂兄弟全到齊，沈尚弘兒子、大亞集團企業發展及策略規劃處總經理沈冠廷也悄悄現身。

大亞全台有68座屋頂型及地面型太陽能光電廠，目前總建置容量212MW，加上學甲光儲合一案場建置容量30MW，中台灣漁電共生建置容量185MW，2026年太陽能光電廠累積建置容量倍增至500MW。去年底拿到經濟部能源局光儲合一標案，儲能系統建置容量23.3MW，預計11月並聯至台電，2025年儲能系統建置目標為100MW。

大亞2021年3月斥資9億多元，向大同收購志光能源台南七股漁電共生太陽能電廠案場，第一期建置容量85MW，已於去年11月掛表，今年7月正式取得電業執照，第二期建置容量35MW案場已提出申請，受行政流程影響，將延後至明年下半年完成建置且掛表。

沈尚弘表示，大亞集團以能源及新創兩事業為主，過去12至18個月，大亞集團新創事業投資金額至少5億元，如果正崴集團旗下九崴電力獲准興建天然氣廠，大亞集團會投資九崴。今年處分新創事業投資的保瑞及穎崴等檔股票獲利，新創事業獲利較高。太陽能及儲能系統等能源事業營收金額其實很低，目前獲利占能源鏈事業3成，未來將逐步增至5成，可承受景氣變動風險。（工商時報 沈美幸、數位編輯）