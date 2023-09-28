《櫃買市場》鴻海取得SLB資格認可 年底前發行上櫃

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【時報記者莊丙農台北報導】鴻海(2317)今日取得櫃買中心可持續發展連結債券(SLB)資格認可，成為今年首家新取得SLB資格認可的企業，預計將在年底前發行及上櫃掛牌。

櫃買中心表示，SLB是將企業永續發展目標連結至債券本息支付條件的永續發展債券，依據鴻海SLB計畫書，本次選定KPI包含溫室氣體減量及取得並維持各廠區廢棄物零填埋UL2799金級或更高等級驗證，並以科學基礎減量目標倡議（SBTi）1.5度C路徑及高於行業平均水準比較基準設定目標，以落實其「永續經營=EPS+ESG」的經營理念，鴻海期許在專注本業EPS成長外，亦對環境及社會經濟發展議題做出積極貢獻。

鴻海本次委託資誠聯合會計師事務所擔任評估機構，其評估報告指出，鴻海SLB計畫書符合櫃買中心永續發展債券作業要點規定及國際資本市場協會（ICMA）可持續發展連結債券原則。未來SLB發行上櫃後，鴻海將每年公開揭露其KPI最新表現，且相關數據皆須經評估機構驗證，投資人可便利取得透明公正資訊，有效追蹤鴻海永續績效表現。此外，由於SLB直接連結至企業永續發展目標，因此投資人投資SLB不僅可落實責任投資，亦是支持實體經濟永續轉型的最佳實踐。

櫃買中心指出，SLB是近年國際市場上熱門的新種永續發展債券商品，櫃買中心亦與國際發展趨勢接軌，於去年度推出SLB櫃檯買賣制度，期盼藉由多元商品協助更多企業邁向永續發展及達成淨零排放目標。