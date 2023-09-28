盛弘攜手微軟建構敏盛智醫城為全台示範基地 打造醫護專用ChatGPT

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盛弘（8403）28日宣布，攜手微軟運用雲端與AI技術推動智慧醫療及健康創新應用，並將敏盛智醫城為全台示範基地 打造醫護專用ChatGPT。

盛弘／敏盛執行長楊弘仁表示，「敏盛智醫城」是由盛弘旗下的方鼎資訊與醫電數位轉型公司（簡稱醫電數位）共同規劃與建置次世代智慧醫療資訊系統（DIGI-HIS），呈現智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，助力區域醫院到基層診所推動智慧醫療及健康創新應用。

醫電數位開發的Hermes醫護智慧語音系統，是針對醫事照護大健康領域，對於醫護專業用詞與術語具有高度辨識率，並保有擴充性，可以有效減輕現場醫事人員負擔，並可直接與病例、醫囑等資料同步儲存。微軟混合雲服務平台將納入Hermes推動至國內各醫療院所，藉由高精準度語音辨識的輸入功能，實踐醫事機構數位轉型第一步。

盛弘與台灣微軟更將合作打造中文版醫護專用ChatGPT，由醫電數位以Hermes語音輸入平台，整合微軟Azure OpenAI ChatGPT，由於是醫護人員專用的，由醫護人員輸入的資訊是正確的，未來將以此為基礎共同研發CRM for Healthcare（客戶健康管理服務），可以提供相對精準的服務。

楊弘仁表示，台灣有很好的條件推動智慧醫療，盛弘近年積極數位整合醫療照護與資通訊產業，成果陸續體現於敏盛智醫城的服務。並與微軟合作打造醫護專用ChatGPT、共同研發CRM for Healthcare，相信台灣智慧醫療會相當具有國際競爭力。

台灣微軟總經理卞志祥表示，敏盛醫療體系在數位轉型方面走在台灣前端，雙方的合作跨足智慧醫療平台建置到產品開發，建構有效率的智慧醫療健康服務。