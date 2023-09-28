8月製造業景氣燈號續亮黃藍燈 台經院示警高利率變數

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者潘姿羽台北28日電】台經院今天公布8月製造業景氣燈號，由於終端市場需求持續疲軟，產業鏈庫存調整時間較預期拉長，加上股市信心受挫，8月續亮代表景氣低迷的黃藍燈，台經院並提醒物價仍有上漲可能，須留意高利率環境帶來的衝擊。

台經院說明，全球終端需求不振，製造業景氣續呈緊縮，不過與7月相比，主要國家製造業表現已略有改善，只是科技產品受到全球消費性電子需求及半導體業復甦情況低於預期，拉貨力道不如以往，抵銷部分增幅。

此外，國內股市受到美國金融情勢與中國房市問題，令投資人信心動搖，台股出現價量齊跌，拖累經營環境面指標。

台經院表示，綜合各項指標後，8月製造業景氣信號值回跌至10.79分，維持在黃藍燈表現，連續2個月亮出黃藍燈。

進一步觀察細部產業，台經院指出，電子零組件業方面，電子終端市場需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守，抑制半導體生產，使得電子零組件生產、出口與電子產品外銷訂單表現呈現雙位數衰退，8月電子零組件業景氣燈號維持低迷黃藍燈。

展望未來，台經院點出正面訊息，隨著國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國十一假期前備貨需求挹注，可望維繫國內製造業生產動能，第4季製造業景氣能見度將較上半年逐漸轉好。

不過台經院提醒，近期國際油價攀升，且鐵礦砂、糖、橡膠等國際原物料價格走高，加上美國經濟表現穩健，中國經濟數據也有小幅改善，可能推升各國物價再次上漲，讓各國央行在對抗通膨上增添新的壓力；若高利率情境維持更長時間，將不利於消費及投資成長，須密切關注後續發展。