避免藥劑氣味擾民 台南中秋節上午11點前完成登革熱清消

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台南本土登革熱昨天突破1萬大關，累計10196例，明天起是為期3天的中秋連假，連假期間防疫不歇，但基於民眾在中秋當天要拜拜、烤肉賞月，為避免化學防治藥劑氣味擾民，台南市政府環保局、衛生局今天展開2200戶區塊防治，明天上午11點將完成南區310戶噴藥，下午改為發放殺蟲劑，讓民眾好好過中秋。

台南登革熱防治中心指出，中秋連假期間持續鎖定重點區域進行區塊防治作業，安排室內外同步消毒噴藥工作，市長黃偉哲今日在環境部副署長劉瑞祥、環保局長許仁澤、衛生局長蘇世斌陪同下，準備柚子、月餅到東區慰勞執行化學防治的所防疫人員，同時宣導提醒市民連假期間仍要落實孳清，早日解除登革熱疫情。

劉瑞祥表示，環境部從9月中旬也與衛福部同步派員南下從事防疫工作，他強調，所有化噴、孳清人員從6月中旬迄今，都相當認真投入防疫，今年東南亞登革熱疫情也很嚴重，台南也努力在控制疫情，現在只剩一件事需要民眾落實，就是病媒蚊孳生源的清除，民眾要顧好自己的家，這也是最後且最重要的一道防線。

環保局長許仁澤表示，截至 9 月 24日，環保局執行噴藥1743場次、噴藥面積達95.67平方公里及動員噴藥人力超過11409人次，同時開單告發數1320件，呼籲市民隨時都要有防患意識，落實孳清。