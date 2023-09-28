農業部：澳洲空運雞蛋並非成本18元

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有關進口雞蛋成本頂多一顆18元一事，農業部澄清，沒有所謂補助業者一顆蛋32元的情形存在，政府為達成解決缺蛋並抑制黑市價格影響民生的目的，由畜產會執行自國外緊急進口專案，高買低賣平穩市場價格，而初期緊急空運進口的澳洲雞蛋由畜產會吸收的差額為26.8到32.1元，並無補助業者一顆蛋32元的問題存在。

農業部表示，今年3月初缺蛋嚴重且黑市價格飆漲時，急須進口雞蛋補足缺口穩定當時蛋價，緊急從泰國、美國及澳洲空運來台，數量只有528萬顆，僅佔全部進口數量1.4億顆之3.8％，差額吸收26.8元到32.1元左右之雞蛋數量，更只占專案進口雞蛋數量的1％，雖航運成本較高，並非通案，整體專案進口雞蛋吸收差額平均一顆3.8元。

農業部強調，沒有補助貿易商，專案進口雞蛋係由畜產會委託的貿易商以到岸價格進口雞蛋，再以國內產地價格賣給洗選業者或加工業者，洗選業者再提供給通路，最後平價販售給消費者，讓國人都可以平價買得到蛋，確保糧食安全及民眾權益。

農業部所吸收的差額有二部分，第一部份為國外雞蛋到岸價格與國內雞蛋產地價格的差額，第二部分為報關之雞蛋「關稅30％」、「營業稅5％」、「報關作業費用」等由政府吸收。

農業部強調，進口雞蛋到我國後，中央畜產會以國內產地價格銷售給洗選及加工業者，已有效平抑飆漲的黑市價格，國人短期間內也都可以買到平價的雞蛋，其效益超過政府吸收的價差成本10倍以上，效益達60億元，對穩定民生消費需求有極大助益。