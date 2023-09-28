千億案量帶動台中雙核心共伴效應 低密度單元二成雲端階級最愛隱富聚落

台中自辦重劃面積為全台最大，其中總面積達186.53公頃的單元二，不僅是台中重劃區中首個低密度開發區域，又有緊鄰七期新市政中心的地段優勢，近年已成為雲端階層最矚目的隱富聚落；而近期，其周邊身為台中商業中心的七期，除了台中商銀總部「台中之鑽」即將完工之外，包含聯聚、興富發、親家、豐邑等四巨頭，將陸續推出5座總銷與總投資額突破千億的指標商辦案，再次帶動七期與單元二兩區之間的雙核心共伴效應，人們「逐綠而居」的特性，讓不少高資產階級選擇在低密度開發、綠覆率高，且有著難以取代適居條件及地利之位的單元二置產，營造出離塵不離城、猶如紐約曼哈頓富人轉往長島購置豪宅的氛圍，包含陸府建設與精銳建設在此都有新案陸續

七期商業機能蓬勃發展，近年也因此成為台商回流後設置企業總部的首選之處，區內商辦豪宅林立、繁華又高度國際化的模樣，使其有著「台中曼哈頓」的美名，今年疫後商辦市場頗受矚目，建商紛紛進場推案，讓七期商辦市場再次進入新一波黃金期。

興富發建設「惠國段90地號」、「惠國段88地號商辦案」兩案，總銷就分別突破300億元與100億元大關；豪宅一哥聯聚建設的第二座豪辦「聯聚中維大廈」，總銷約250億元，公開後銷售不俗；豐邑機構投資約300億元打造強調「只租不賣」的6萬坪的商辦與商場綜合開發案，再加上高度超過200公尺、將引進萬豪酒店旗下頂級JW Marriot酒店入駐的「台中之鑽」，以及以近200萬元租下「林鼎市政」新店面的誠品生活，熱鬧不已。

而緊鄰商業機能蓬勃發展七期的單元二，則是猶如市政綠特區核心的一顆綠翡翠，其嚴格的低密度、高綠覆規劃，及區內街廓規劃整齊新穎、充滿優雅閒適的生活氛圍的特性，深受高端自住客肯定；對此，住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，七期雖繁華至極、卻因地緣條件無法擁有高綠覆規劃，「特別是疫後在人們更加注重居家生活質感的當前，就有許多注重生活品質與隱私的高資產階級，將置產目光轉向鄰近七期的單元二，因其享有鄰近74快速道路與中山高和公益路商圈的交通與生活機能，卻得天獨厚擁有低密度開發的先天優勢」。

堅持在低密度區域開發打造「生機建築」的陸府建設，朝著「韌性建築、永續好宅、宜居全服務」的目標持續深耕單元二，不只在此打造佔地將近500坪、以被綠意包圍的永久會館兼藝文展演場地「陸府植深館」，更接續推出「陸府植森」、「陸府觀森」兩座垂直森林大樓案。其中，新落成的「陸府觀森」為台中市第2個落成的宜居建築個案，採取「弱建築、強景觀」的方式建構，四面全綠化的垂直森林建築搭配周邊高綠覆環境，遠遠看去就如同都會中的森林宅邸，而住戶家中更是每戶都有種植喬木的宜居陽台，不僅將生活空間進行延伸，也成為城市生物們的「生態跳島」；公設方面也致力於將自然元素與建築空間相結合，大廳主牆特別選用大片自然原石打造，並在大廳的落地窗上特別規劃下開窗，讓氣候宜人的季節可以透過以原木吊扇搭配直接打開下開窗來增加對流，引入戶外水景的冷空氣，進而達到自然降低室內溫度的效果，並減少開空調的次數，來降低能源耗損，以落實永續與節能的目標。

陸府為延續「生機美學實踐家」的美好理願，近期在單元二推出第6號垂直森林新案「陸府續森」，該案將是一棟22層樓高、戶數共76戶的生機建築，結合與時俱進的技術工法與前瞻設計，再現垂直森林與陸府式生活，也能在繁華都會之中收攬森態之境，營造出隱富山居的閒適生活感，接續推行生機建築理念，頗受高資產階級青睞，目前更是以8字頭寫下區域新高價。

此外，早在10多年前就已洞察全球自然親綠趨勢的精銳建設，在單元二布局之四筆大面積建地，已陸續打造「精銳博」、「精銳Garden One」、「精銳Sky one」三案，最終章作品即將於今年下半年推出，秉持品牌一貫低密度、大基地、大花園之開發原則，新案令豪宅客期待不已。目前精銳「精銳Garden One」以完工並交屋中，而鄰近的單元二新案已開工，基地圍上綠籬，甫以金屬隔柵、鏡面等元素，搭配「既有絕對，何須相對」標語，強調地點、產品的優越性，打造新案氣勢外，時尚氛圍亦拉滿，相當搶眼，備受期待。