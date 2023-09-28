大陸去年對外投資1631.2億美元 居全球第二

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大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局28日聯合發布的《2022年度中國對外直接投資統計公報》顯示，中國大陸去年的對外直接投資流量1631.2億美元，為全球第2位，其中地方企業對外投資持續活躍。

據該公報，中國大陸對外投資規模保持世界前列。2022年，中國大陸對外直接投資流量1631.2億美元，為全球第2位，連續11年列全球前三，連續七年佔全球份額超過一成。2022年末，中國大陸對外直接投資存量達2.75兆美元，連續六年排名全球前三。

其中，地方企業對外投資持續活躍。2022年中國大陸對外非金融類投資流量中，地方企業860.5億美元，佔61％，較上年提升3.3個百分點。其中，東部佔比77.3％。浙江、廣東、上海列前三位。

投資的境外企業，覆蓋全球超過80％的國家和地區。2022年末，中國大陸境內投資者共在全球190個國家和地區設立境外企業4.7萬家。近60％分布在亞洲，北美洲佔13％，歐洲10.2％，拉丁美洲7.9％，非洲7.1％，大洋洲2.6％。其中，在共建「一帶一路」國家設立境外企業1.6萬家。

與此同時，投資領域廣泛。2022年，中國大陸對外直接投資涵蓋了國民經濟的18個行業大類，其中流向租賃和商務服務、製造、金融、批發零售、採礦、交通運輸等領域的投資均超過百億美元。