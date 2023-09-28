《美股》焦點股：美光虧損盤後大跌；特斯拉明年交車恐減

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】焦點股：

●記憶體晶片大廠美光，上季淨損14.3億元，每股經調整後虧損1.07美元，營收則少40%為40.1億美元。美光預估，本季每股虧損最多為1.14美元，營收應可介於42億至46億美元之間。收漲0.4%的美光，在不優的財報影響下，盤後大跌3.6%左右。

●德意志銀行預估，特斯拉2024年銷售量應會遠低於市場期望值，同時，特斯拉獲利預期也存在相當大的下行風險。特斯拉明年交車量估達210萬輛左右，市場共識則是230萬輛。至於2023年，特斯拉180萬輛交車目標應可實現。

●臉書母公司Meta召開Meta Connect開發者大會，這是Meta今年最重要的活動之一。Meta在開發者大會上正式發布，新一代虛擬實境（VR）頭戴顯示裝置Quest 3。其實，Meta早在今年6月初，就事先預告過會推出這項裝置。

●美國投資公司Jefferies將耐吉投資評等從買進，下修至持有，目標價也從140美元下調至100美元。理由是，美國消費者支出可能減少，服裝與鞋類最有可能因此受到影響。

●收漲2%的好市多（Costco），上季營收與獲利雙雙超乎預期，但全球平均交易金額卻下滑4%。好市多最大市場美國，同一家店相比的銷售額僅小增0.2%，其中，售價較高的非必需用品業績疲弱。

●加拿大最大瑜伽服飾品牌Lululemon與互動健身平台Peloton開展合作關係，宣布一項為期5年的全球數位內容戰略合作協定，Peloton盤後一度暴漲超過32%，目前也大漲16%左右。