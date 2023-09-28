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大井泵浦28日以每股36元登錄興櫃，最高價為48.0元，最低價42.10元，成交價為43.60元。

大井泵浦上半年EPS為1.42元，受工具機產業景氣下滑影響，7、8月出貨下滑，預期9月內銷出貨增加。大井泵浦表示，大井泵浦規劃明年4月申請興櫃轉上櫃。

大井泵浦指出，大井泵浦生產家用泵浦、工業用泵浦等產品，在國內民生水泵市場居龍頭地位，設備產品應用在空調冷卻、液體輸送等領域，隨台灣工具機整合行銷到全世界。主要客戶涵蓋日立、台達電、東台及永進等廠商。

大井泵浦上半年家用泵浦營收占比從去年69％提高至74％，工業用泵浦由去年28％降至24％。資本額3.53億元，2021年合併營收13.91億元、本期淨利0.76億元，EPS為2.94元；2022年合併營收13.93億元，本期淨利0.77億元，EPS為2.55元。上半年合併營收7.14億元、本期淨利0.5億元，EPS從去年同期2.01元降為1.42元。前8月合併營收近9.35億元，年減2.38％。

大井泵浦董事長黃景豐表示，大井泵浦近年積極投入跨應用領域的產品研發、系統整合及AIoT應用，並結合國內墊子大廠技術，投入電動車快充充電樁散熱系統和伺服器冷卻方案，看好熱傳導、電動車、人工智慧物聯網（AIoT）、建築資訊模型（BIM）等科技泵浦新應用。