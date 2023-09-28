車子及房子要加保「颱風洪水險」 泡水才能有保障

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許多民眾以為，只要有為車子投保號稱「全險」的甲式車險或乙式車體損失險，若有車損，保險都可以理賠，但這是錯誤的觀念。產險業者表示，車子被水淹，若沒有投保「颱風洪水險」就不在理賠範圍內，因此，車主必須是先投保汽車車體損失險後，再另外加保「颱風洪水險」才能有保障。

華南產險表示，日前受低壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，嘉義、台南、高雄等地區豪雨成災，多處傳出嚴重積淹水災情，形成馬路變河道、汽車成泡水車、水淹民宅及屋內財產毀損的慘況。另午後雷陣雨或短時強降雨的豪大雨勢，因排水不良，極易造成積淹水，為避免因淹水等天災造成的損失，民眾若沒有事先為車子和住宅投保附加險「颱風洪水險」，所有的損失都無法得到理賠。

近年因為受到極端氣候影響，天災何時來臨無法預測，華南產險提醒民眾日常面對颱風或豪大雨勢應做好萬全準備，建議可適時檢視住家與愛車的保障是否足夠，透過投保天災險將風險轉嫁給保險公司，降低愛車和住宅的損失，才能保障自身權益。

華南產險表示，「颱風洪水險」的保障範圍並不侷限於颱風來臨時造成的颱風或洪水災害，只要颱風造成路樹傾倒砸壞停放在路邊的汽車、地震造成愛車翻覆毀損，或是像日前南部因豪大雨淹水造成車輛變泡水車等情形，在保險額度內就都能獲得理賠。

除了車子之外，民眾房子若是因颱風和豪雨災害造成房屋淹水、傢俱財產的毀損，華南產險說，房子有投保「住宅火災保險」其承保範圍即會自動涵蓋「住宅颱風及洪水災害補償保險」，因此，當發生像南部豪雨造成的房屋毀損、家電器具淹水的情況時，就能獲得補償，建築物理賠以重置成本計算，動產以實際價值賠付，最高賠償限額分區為7,000元到9,000元。

即使住火險有理賠動產如家電等，但理賠金額還不到萬元，然而當發生颱風或豪雨的事故時，災害損失金額往往超過住火險理賠限額，華南產險表示，建議民眾可在投保「住宅火災保險」後加保「超額颱風洪水險」，這樣才能提高保障額度彌補損失不足的地方。