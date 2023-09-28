中秋連假人潮湧入花蓮 縣府攜手警消遊樂園內模擬救災

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這個週末中秋連假，緊接著雙十連假也到來，人潮湧現，為確保遊樂設施遊玩安全，花蓮縣政府與遠雄海洋公園啟動無腳本模擬大型災害演練，此次為全台大型遊樂園演練因氣爆啟動ICS並請求外援，演練人員除園內員工外，消防局、衛生局及觀光旅遊處到場參與，透過實境演練，加強園區大規模災害整備與應變能力。

傳出疑似瓦斯爆炸巨響，劇烈聲音震撼園區，不知情遊客依序疏散。海洋公園演練模擬逼真災害狀況，挑戰無預警模式，模擬園內餐廳廚房因員工錯誤操作導致瓦斯爆炸起火，造成火災，現場手扶梯也因氣爆當機，造成人員跌落事故，園內啟動ICS（緊急應變指揮系統）小組。

園區EMT1救護技術員將現場傷患檢傷分類，為不同傷勢包紮等適當救護處理，同時緊急通報消防局、衛生局等單位，現場由消防局仁里消防分隊長陳盛峰現場指揮，救災救護第一大隊、特搜大隊等單位出動人車到場支援送醫作業，以強化與政府單位的通報機制，並更快啟動大型救災系統。

海洋公園安全科副理李和襄表示，有鑑於意外狀況千百種，未來將持續進行不同意外狀況模擬演練，為園區累積更多災害應變能量與經驗，以保障遊客來到遠雄海洋公園遊玩時生命財產的安全。

縣府觀光處長張志翔表示，藉由辦理大型災防演練，讓園區熟悉大量傷病患緊急救難應變措施，強化周邊的醫療消防設施及資源整合，以因應遇突發狀況時，可以爭取時效應變，減低損傷災害。

他說，中秋連假到來，預估縣內知名景點、遊樂設施都將湧入人潮，未來縣府與轄內觀光遊樂業者將持續舉辦不同突發事件模擬演練，累積更多災害應變能量與經驗，以保障遊客生命安全。