「安心泳」亮相大安運動中心！全台首套AI防溺系統

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台北市大安運動中心經歷6個月閉館整修後，於9月27日上午舉辦開幕發表會。此次整修導入多項智能設備，其中在游泳池還引進「防溺偵測系統」輔助救生員判斷水中情形，提升泳客使用安全。

長佳機電工程的董事長王才翔表示，大安運動中心將會是長佳集團經營的第七個大型運動場館，本次他們投入超過1億台幣，打造全台最智能化的運動場館，導入多項智能化系統，包括健身房的空氣品質監測系統，一旦監測到空氣變化，並能立即啟動設備改善；同時，健身器材也將配有監控儀器，使用者可即時讀取個人專屬數據，讓運動更有效率。

台北市長蔣萬安與安心游™業者合影，鼓勵運動科技新創發展。圖/Ideal Venture Studio提供

大安運動中心在2010年啟用，長佳接手經營後引進全台首創「AI泳池防溺偵測系統」，系統開發商富據智能表示：「安心泳™系統開發的初衷便是期待透過AI技術營造更加樂齡、健康及安全的運動環境，安心泳™系統作為全台灣第一套的AI泳池防溺偵測系統，很榮幸有機會與長佳機電共同努力，營造優質運動環境，我們也將持續擴大民營運動場館合作。」

安心泳™系統是由專門從事開發AIoT系統的新創公司「富據智能科技」所研發，該公司所開發的球據™系統，也將為和平籃球暖身館裝設「球場之眼」，能夠透過AI技術即時錄下並剪輯運動民眾的精彩運動表現。

台北市大安運動中心經歷6個月閉館整修後重新營運，於27日上午舉辦開幕發表會。圖/Ideal Venture Studio提供

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