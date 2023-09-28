高顏值裝修不用大理石 就用冠軍中板 超越原石美感重塑奢華之境

無可否認，室內設計一直以來都是融合美學與實用性的藝術。然而，要實現夢想中的設計，選擇合適的建材和裝飾材料至關重要。近年來，大尺寸磁磚因一體成型、顏值高，又具備堅固耐用特性，最常運用在豪宅公設大廳、梯廳或商辦百貨等場域，如今也被設計師大量運用在客廳地面、電視牆、廚房中島等空間，使得磁磚已經不再僅僅是地板或牆面的裝飾材料，而是成為室內設計的重要元素之一。

隨著工藝技術的進步及創新，大尺寸磁磚的紋理、表面質感與顏色變化越來越多，設計師已不再受限於傳統黑、灰、白的色系選擇。像是國內磁磚領導品牌冠軍建材於今年8月推出「瓷藝中板（MASTER ART）」，獨家開創國產最大規格90X180公分，同時以科技還原珍稀奢石紋理，設計出金、銀、藍、米黃、奢石等特殊石紋，使得磁磚的風格挑選變得更加多元，更能滿足不同空間的需求！不僅適用於小坪數有放大空間感，即使是台灣巷弄中常見的狹長型老屋，透過大尺寸磁磚的運用設計，也能延展出更好的視覺比例修飾屋型，為這類老屋注入流暢大氣的氛圍。

尤其磁磚尺寸越大，在製作、施工的品質就越難維持，冠軍建材經過三年潛心研發推出的「瓷藝中板」，劃分兩大系列，一是貼近自然、風格沉穩大氣的冠軍磁磚「原石新境」系列，二是結合奢石美學與精湛工藝的馬可貝里磁磚「星曜米蘭」系列，共有20種紋理將石材原生肌理之美表現得淋漓盡致，搭配亮面、自然面設計，以及無限連紋、順序連紋、順紋工法的變化，不同系列各有獨特風格與合適的應用空間，流暢石紋加上美縫視覺效果令人驚豔，更為空間注入時尚奢華感。

經高溫燒結而成的「瓷藝中板」，低吸水率與硬度質地比以往更具優勢，不僅耐高溫、不吃色又好清理，實用性與性價比都遠遠超越天然石材，且售價僅石材的1/3、歐洲進口磁磚的75折，也更好保養維護。「瓷藝中板」能為空間創造出更多輕奢「美肌」效益，儼然已經形成一種主流趨勢。

空間「美肌」趨勢，奢石紋理當道，為空間注入奢雅新意

無論是喜愛大理石的沉穩凝鍊，或是珍稀奢石營造的藝術美學，「瓷藝中板」都能與其他傢俱和室內裝飾巧妙混搭，創造空間裡的豐富視覺趣味，擺脫一成不變的制式空間框架，大大滿足你對於精緻裝修、美好居住體驗的追求。

在室內設計上，大尺寸磁磚因有放大空間之效，最常運用於客廳設計，像是電視主牆可選擇特殊奢石紋理展現開放式空間的氣派感，地板則以經典大理石紋為空間帶來豐富層次，如「星曜米蘭」系列的湛藍愛瑪仕，奢華藍灰底色中有著自由不羈的金線紋理，就很適合作為壁畫或背景牆，營造跳色焦點。玄關也是大尺寸磁磚容易表現的設計空間，如讓玄關、客廳、廚房鋪貼相同紋理的磁磚延伸，就能讓空間顯得通透大氣，再巧妙搭配鏡面、玻璃隔間手法，佐以木質傢俱或金屬鐵件布置，就能將玄關微縮成整體美宅設計的風格焦點，展現打開大門就受讚嘆的美宅顏值。

運用大尺寸磁磚來整宅「美肌」也體現在廚房設計上，擁有一個具設計感又用得順手、好清理的廚房，能讓下廚顯得從容高雅，也讓料理過程更加療癒身心，尤其利用奢石紋理為中島、料理檯面打造奢華質感，近年來在室內設計界漸趨流行。而「星曜米蘭」系列的卡拉卡塔金，在白色磚面上鑲嵌金絲紋理，能雕琢空間的大氣高貴感，加上不藏汙、不吃色的優勢，既滿足中島的料理需求，也符合現在人崇尚輕奢生活的追求。

未來的室內設計趨勢，大尺寸磁磚仍將佔據主導地位，不僅提供了無限的設計可能性，也為室內設計增添更多的價值感和獨特魅力。冠軍建材是台灣唯一投入生產大尺寸磁磚的品牌，「瓷藝中板」系列新品更是融合了創新技術、工藝美學和台灣本地生產優勢，多元而高CP值，再次為台灣室內空間設計美學創造更多風格美學的可看性。

冠軍磁磚【原石新境】系列 https://reurl.cc/nL6oQ8

馬可貝里磁磚【星曜米蘭】系列 https://reurl.cc/Ryn0K