北京協助 美大兵遭北韓驅逐 第一時間反應曝光

【中時新聞網 黃凡甄】美國駐南韓士兵金恩(Travis King)今年7月越界進入北韓,歷經兩個多月後,在昨(27)日遭到驅逐出境。根據外媒報導,金恩的健康狀況良好,對於自己終於能回家感到「非常高興」。另外美方官員也透露,金恩的獲釋是外交積極斡旋下的結果,整個過程「非常複雜」,但強調美國沒有向北韓低頭。

據路透社、《紐約時報》報導,北韓將這起事件視為一次「非法入境」,起因源於二等兵金恩對美軍內部不人道虐待與種族歧視感到不滿,並對美國社會不平等現象心生失望,因此決定叛逃。北韓在幾周前裁定予以驅逐,後續透過瑞典政府居中協調,將金恩送往中國邊境的丹東市,由美國駐中大使伯恩斯(Nicholas Burns)親自迎接。

美國官員表示,金恩看上去健康狀況良好,對於自己能夠獲釋感到「非常高興」,也已經跟家人通過電話。他在南韓烏山(Osan)軍事基地短暫停留後,已經踏上返美之路。

關於金恩獲釋的細節,美方沒有提供太多說明,但對北京政府提供入境協助表示感謝。至於是否可能就此機會與北韓發展更友好外交,美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)認為,這是一起「單一事件」,尚未有跡象顯示能為雙邊關係帶來更多突破。

另一位官員則指出,整個談判過程中,拜登並沒有向北韓低頭,至於金恩是否可能面臨軍事審判,美方暫時不願意透露。據外媒先前報導,由於金恩擅離職守,因此返國後可能會面臨入獄、沒收薪資或開除軍籍等處罰。

文章來源:US soldier Travis King heads home after North Korea expels him

文章來源:American Soldier Who Crossed Into North Korea in July Is in U.S. Custody