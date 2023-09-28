陸機票燃油附加費 連三個月上調

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大陸假期出遊人潮龐大或創紀錄，當地OTA平台披露，機票燃油附加費再次上調，單程最高規模將達人民幣（下同）130元。這次大陸連續三個月上調該費用。

澎湃新聞引述括飛豬等多家OTA平台獲悉，其收到部分航司通知，自2023年10月5日出票日起，成人旅客800公里（含）以下航線每位旅客收取70元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取130元燃油附加費。

這是今年大陸第三次上漲燃油附加費，此前兩次上調費用是在8月5日、9月5日，連續三個月上調費用。本次費用較9月初上漲10元、20元。當前規模超過去年底的60元、120元。

報導引述航空業相關人員表示，大陸境內航線的燃油附加費徵收採取的是與航空煤油價格聯動機制，受油價波動影響，各家航司都會相應調整。

大陸自去年8月5日起不斷下調機票燃油附加費，當時調整至80元、140元。去年9月5日再下調至60元、120元。今年上半年來亦持續下調該費用，1月5日調整至40元、80元，4月5日調整至30元、60元，6月5日調整至20元、30元。

但當前隨著出遊人潮狀況等因素，大陸機票燃油附加費再次反彈，今年8月5日上漲回30元、60元，9月5日二次上調至60元、110元，10月5日將上調至70元、130元。