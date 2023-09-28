特殊鋼不到1成 中鋼好吃力！謝金河點2台廠全力挺進

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【旺得富理財網 李澍】財信傳媒董事長謝金河昨（27）日發文表示，因為中國的超大產能，導致全球鋼鐵陷入殺戮窘境，但用於航太、電動車和無人機的特殊鋼材卻炙手可熱，使日韓鋼體業逆勢崛起，台鋼旗下的榮剛、精剛今年大增資就是全力朝特殊鋼挺進；反倒是中鋼高級鋼材比重占不到1成，這是中鋼吃力的地方。

中鋼董事長翁朝棟日前公開發表「給員工的一封信」，指出今年營運面臨史上最大挑戰！這封信引發熱議，讓謝金河有感寫下「中鋼翁朝棟董事長的震撼教育」一文；謝金河表示，翁朝棟這次公開要求員工面對史上最大挑戰，顯然已經預見鋼鐵產業未來可能的肅殺，他也很早就建議翁朝棟要努力開發氖氣，以圖轉型，現在中鋼已經在努力。

謝金河認為，導致鋼鐵業陷入殺戮的源頭，就是中國的超大產能；還不僅鋼鐵業，台灣很多傳統產業都和中鋼面臨一樣挑戰，像今年石化業都陷入困境，台塑四寶獲利衰退9成，紡織品如果只生產大宗商品，一樣都在虧損線下掙扎。

謝金河指出，中鋼在2021年寫下史上最高獲利紀錄，稅後純益620.53億元，EPS為4.02元，中鋼發出3.1元現金股息；但好景不長，去年下半年景氣逆轉，中鋼第四季虧損50.1億，今年第一季再虧7.24億元，7月稅前又虧7.24億元；今年恐怕是在損益兩平的邊緣掙扎，中鋼的股價也從40.25跌到昨日的25.3最低；在對岸，中國狀況也很慘烈，寶鋼股價也是從12.97跌到4.78人民幣，太原不鏽鋼也從13.4跌到2.78人民幣。

不過，很奇特的是，今年南韓的浦項鋼鐵從21.1萬韓元大漲到76.4萬韓元；更可怕的是，日本鋼鐵廠股價都創新高，像神戶製鋼從283大漲到2179日圓，JFE從626到2437日圓，新日鐵從798.1到3816日圓，大同特殊鋼從2810到6597日圓；謝金河指出，全球鋼鐵業陷入殺戮窘境，日本、南韓的鋼鐵業卻逆勢崛起，最大的關鍵在於生產一般鋼品與特殊材質的高級鋼材不一樣。

謝金河表示，像是航太材料、電動車的矽鋼片，或是飛彈、無人機的材料都很硬朗，這使特殊鋼材仍炙手可熱，而日本是特別鋼材料最大供應商，股價逆勢上漲；台灣方面，台鋼旗下的榮剛、精剛今年大增資，全力朝特殊鋼材挺進；至於中鋼，高級鋼材比重占不到1成，這是中鋼吃力的地方。