台灣史上最大退休潮來了！專家見1數據直呼：太可怕

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【旺得富理財網 李宗莉】去（2022）年國內勞工退休人數以10.4萬人創下15年新高，由於預估10年內約有278萬人陸續退休，台灣將迎來史上最大規模的退休潮。學者直言，退休者眾讓年金領取金額大增，勞保基金水位陡降之餘，去年新生兒卻跌破14萬人，以13.8萬人創史上新低，遲早退休人數將正式超越新生兒人口出現死亡交叉，建議開放移民政策與輔導中高齡者就業，才能有效補充日益擴大的勞動力缺口。

主計總處27日發布「事業人力僱用狀況調查」指出，受高齡化影響，2022年勞工退休人數升至10.4萬人，創近15年新高，且隨高齡化加速，未來退休人數將逐年升高，但因疫後復甦帶動人力需求，去年遭解僱及資遣者占退出人力比重降至4.6％，創近6年新低。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，影響退休人數的因素有二，一是勞保年金法定請領年齡延後，這會讓退休人數放緩，二是高齡化加速，則會讓退休人數上升，統計顯示自2016年起，每年退休人數都超過10萬，僅2021年因疫情三級警戒延退，才跌破10萬，但2022年又升至10.4萬。

主計總處官員預期，隨經濟回歸正常，在高齡化的影響下，研判退休人口仍會逐年增加，勞工退休人數也會繼續升高，而高齡化除了推升每年的退休人數，也會拉高受僱者的平均年齡，已由2013年的39.3歲，逐年升至去年的40.4歲，估計未來還會續升。

無獨有偶，內政部日前統計，台灣即將迎來有史以來最大的退休潮，預估10年約有378萬人將陸續退休，且相較10年內新增的工作年齡人口僅181萬多人，人力缺口將近200萬人，學者分析，除勞動力人口驟減，由於退休者眾年金支出增加，也會直接加快勞保基金入不敷出的速度。

人口老化持續加速，出生人口卻幾乎一路下滑，2022年更是跌破14萬人，以13.8萬人續創史上新低。台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯直言，台灣生育率全世界最低，人口老化速度卻是全世界最快，在這樣情況下，勞動力短缺問題勢難避免，建議減少子化或透過移民政策補充勞動力，以減緩衝擊。

1111人力銀行則認為，目前台灣65歲以上高齡者的勞動力參與率，雖略升至9.89%，但仍遠低於日本、南韓、新加坡等鄰國的逾25%，顯見仍有提升空間，建議可透過職場再學習及職務再設計的方式，協助資深求職者進化職能，盡快投入職場，補足人力缺口。