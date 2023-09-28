今天是教師節 全教總提四大訴求要求政府改善教育環境

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今天是教師節，全國教師工會總聯合會今天提出「落實法治，確保基金永續」、「停止口號，真正落實行政減量」、「配合少子女化，落實精緻國教」及「尊重教育專業，落實勞資協商」等4大訴求，呼籲中央與地方政府一起努力，穩定教師士氣、提升教育品質。

每年教師節前後，各級政府都有敬師謝師活動，然而，台灣的教育環境仍有諸多問題，亟待解決。全教總舉例，台南市教育局填報表滅蚊、填表件救學力，甚至威脅教職員染疫懲處相關人員等一系列威權高壓作為。此外，在班班有冷氣之後，竟然傳出還有部分縣市的老師還要自掏腰包付冷氣使用費，如此苛扣學校教師，著實讓人不可思議。

全教總理事長侯俊良指出，優質的學校教育是台灣持續進步的基礎，而保障教師基本權益、改善教育環境，更是提升教育品質的關鍵。

在今天教師節，全教總提出四點訴求：

一、落實法治，確保基金永續：公教人員已經歷慘烈年改，全教總堅決反對二次年改，唯有確保基金永續，才能真正保障教師退休權益，全教總要求各政府基金操作積極提升收益，政府並應依法行政，按立法院通過之依精算撥補意旨，核實編列預算撥補退撫基金。

二、停止口號，真正落實行政減量：來自不同政府機關、甚至基金會、非政府組織的公文與各種協辦事項，始終未曾真正減少，教育部若要落實行政減量，不妨先掌握學校每天要接收多少公文、填報多少報表，不要再用口號減量。

三、配合少子女化，落實精緻國教：少子女化已成常態，但每班班級人數並未與時俱進下調，尤以高中職為甚，檢視教學現場，特殊生比例越來越高，已是各級學校教師一致的看法，教師的支援何在？

四、尊重教育專業，落實勞資協商：全教總期待，縣市長能從政策面落實對教育專業的尊重，建議攸關教育與教師之政策先與同級教師組織對話、協商才能從源頭減少錯誤政策出現的頻率、提升教育品質。