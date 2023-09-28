孝親獎》翁虹被媽磨出高情商 曾經相愛相殺 謝她給予大度和善良基因

【中國時報 洪秀瑛】出道30多年的翁虹，在大陸、香港、台灣累積許多耳熟能詳的影視作品，此次接受第3屆「旺旺孝親獎」訪問，她認為父母給予子女無私的愛，但父母年邁時即使有各種需求，對子女往往羞於啟齒，所以子女更應該做「主動性」角色，帶著父母一起吃喝玩樂、探索世界，從生活中用心觀察、感受並滿足他們的需求。

在香港出生、成長的翁虹，提到爸媽對4個孩子都是鐵的紀律和教育，「媽媽是道地重慶人，以前我常說一句順口溜『四川的媽媽脾氣怪，是否辣椒在作怪』，可能媽媽以前做高管，所以在家也習慣發號施令，且沒有商量餘地，爸爸較溫和，好像她的下屬。」她老公劉冠廷常笑稱岳父像是忍辱負重、顧全大局的「大內高手」。

翁虹13、14歲是叛逆期，她形容媽媽因脾氣剛烈、一點就著，犀利難聽的話常讓她感到自尊被踐踏，但骨子裡她知道媽媽是為了她好，只是媽媽說話直爽、但沒壞心眼，就是刀子嘴豆腐心，「很多人說我內心強大，我可能連自己都不知道，其實都是潛移默化，川妹子的個性在我身上體現的比較多，我還有一種不服輸、阿莎力、很倔的個性。」

她分享，媽媽給她最珍貴禮物是做人做事的處世態度及注重承諾，「一旦對我承諾了，那我會像討債的追妳一輩子」，她自嘲所有香港人都知道她很會討債，所以最好別欠她錢；以前如何知道爸媽的需求？她直白說：「打錢。」原來當時翁媽在香港買太多房，曾同時擁有6間，翁虹1個月不吃不喝，房貸就要100多萬台幣，那時因媽媽不肯賣，母女常起爭執。

顧失智母絕不較真

翁虹形容自己和媽媽的關係是相愛相殺，媽媽晚年時因疾病之苦躺病床3年，後來失智，媽媽總說著爸爸要報復她、或要把她的財產移走，「有次還恭喜我要當總統夫人，我後來順著她的世界走，不要一根筋的跟她較真，我對媽媽說『妳女婿對妳太好了，我都不知道的事情都先告訴妳了，妳比我還先知道』，我的情商是這樣被媽媽鍛鍊出來的。」

翁媽2020年疫情期間辭世，享耆壽93歲，翁虹一手打點媽媽的後事，當時還代表哥哥、姊姊寫了一封真摯感人的信給媽媽，信中提到「您和父親相愛前半生、相殺後半生，也許這是你們示範不一樣的歡喜冤家夫妻……原來我眼中嚴厲苛刻的嚴母，曾經在那個物質匱乏極度困難的年代對親戚們給予最大資助，那一瞬間我內心深處的顫動彷彿被電了一樣，您大度和善良的基因已經流淌在我的血液裡了，所以我篤信助人為快樂之本。」

孝順親長當子女模範

延續著媽媽的胸懷，翁虹一直熱心於公益事業，目前是台灣優質生命協會的理監事的她，因媽媽晚年飽受病痛折磨，讓她頗有感觸，因此她有空便跟著協會關懷獨居及失智老人，呼籲大家要多關懷長者。

對於盡孝這件事，翁虹自覺仍有不足之處，以前因媽媽不愛走動，所以鮮少帶爸媽一起出遊，翁爸現在96歲，除了聽覺較吃力，健康狀態都很好，翁虹和姊姊常帶翁爸遊山玩水，也曾帶他到澳洲旅遊、到西安看兵馬俑及雲南的大理及麗江，遊客看到翁爸還搶著合照，說他長壽、沾沾喜氣，「爸爸永遠在發吃美食照片，不然就是在往去吃美食的路上」。

翁虹有感而發地說，「現在你怎麼對待父母，將來妳的子女就會怎麼對待妳，時代在進步，教育方式和觀念也要進步，像母親節父親節這些節日就是讓子女盡孝心，年輕人可能很忙，但發個簡訊、LINE總可以吧，讓父母感覺你重視他們，重要時刻也要懂得表達，比如對爸媽說我愛你，說不出口就給擁抱，擁抱也做不出來就給錢，實際了吧。」

她說媽媽的性格鋒芒畢露，爸爸則是沉穩內斂，她和老公的互動亦如此，自我揶揄說：「我天不怕地不怕，只怕老公與老媽，人家是妻管嚴，我是夫管嚴，我當初不習慣去到哪都要跟他報備，會有點壓迫感，其實他只是要知道我是安全的，雖然不會限制我花錢，但他也會要我知道『自己的錢怎麼花』。」笑稱像是大家說的「夫妻上輩子相欠債」。