存股不如存債！債券ETF殖利率6％ 專家4點教戰

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【旺得富、李宗莉】美國Fed定調利率高又久，加上10年期公債殖利率飆高，以4.5%創下16年新高，在債券ETF價格跌破去年10月低點後，「價低息更高」的甜甜價浮現，不少債券ETF的殖利率甚至突破6%，加上明年美國有望進入降息循環，不乏債息價差雙頭賺的機會財，也讓債券ETF更有「存債」感。

然而，債券ETF百百種怎麼挑最好？國泰投信經理人鍾郁婕表示，可從債券殖利率、風險分散性、入手價、收益平準金等4面向評估，篩選出適合的債券ETF。

首先是債券殖利率，目前長天期金融債相較美元公司債、美國公債的指數殖利率更佳，以00933B（國泰10Y+金融債）追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」為例，至9／25止的殖利率攀升至6.2%，遠高於近10年平均殖利率約4.3%，為歷史相對高檔，甚至比台灣最多人存的金融股殖利率還高。

其次，針對風險分散性，目前市面上的金融債ETF，約持有48~141檔不等的債券，檔數愈多、愈能分散單一公司倒債的風險，建議投資人可從持債百檔以上的ETF中挑選合適標的，風險分散程度較好。

還有債券ETF的穩定性也很重要，若納入收益平準金，可提升配息穩健度，避免配息前投資人大幅增加，而稀釋了每人可領到的配息。

但目前市面上債券ETF，價格約落在30~40元之間，對於初入債市或想累積張數的投資人來說，門檻相對高，對照今（28）日為募集最終日的00933B，價格親民，只要15元就能入手，退休族與小資族不妨多加留意。

她最後更點出，債券ETF「海外所得免稅」的隱藏版優勢，由於依據所得稅法，每月領到的配息屬於海外所得，家戶全年合計100萬元以下就免稅，對大多數人來說更具節稅效益。

此外，由於債券ETF領的是債息，只要發債企業不違約，都會每期固定支付債息，能提供不同於高股息ETF的領息選擇，加上配息率來到5％~6％後，並不遜於股息收益，適合偏好領取穩定現金流的投資人。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。