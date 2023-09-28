孝親獎》陳敬宣跟父衝突 吵到離家出走

【中國時報 林淑娟】談到與父母的相處，29歲的陳敬宣甜美外型下，其實骨子裡有叛逆因子，她與父母的關係變好，是她25歲左右搬出來獨自生活開始，「家裡除了爸媽，還有阿公、阿嬤、弟弟共6個人，坪數不大、沒有自己的空間，加上我高中以前滿叛逆，容易和家人吵架，國中時曾跟爸爸吵架吵到離家出走一星期」。

陳敬宣回憶，當時離家出走後住同學家，完全不跟家人聯絡，但她還是每天去學校，至於吵架原因，「是很無聊的事，就是我半夜想跟朋友出去玩，爸爸不准，生氣時拿起相機的腳架朝我砸過來，我腳上出現大瘀青，所以生氣離家。」

一有衝突 母親禁食禱告

她坦言，小時候情緒易怒，尤其叛逆期常跟家人起口角，爸爸也是獅子座、愛面子，當時拉不下臉跟她道歉，「我一直在外流浪、住同學家。後來是從小把我帶大的阿嬤，在我常去的自助餐便當店找到我、叫我回家，跟爸爸和好。」

她說，家裡是虔誠基督教家庭，每次她和家人起衝突，媽媽會為她做禁食禱告、1個月不吃晚餐，或去操場走5圈消消火，「我媽媽脾氣非常好、會忍讓，和我爸結婚30年，從來沒吵過架，這也是我阿嬤覺得很驕傲的事，因為媽媽一生氣就去禱告，唯一例外是，她曾被我氣到回娘家1個月。」

陳敬宣不好意思地說，因為她國小時脾氣暴躁，媽媽情緒控管也還沒那麼好，「有次衝突發生時，她氣到想打我，覺得生養小孩怎麼那麼難，然後我們倆尖叫，阿公下來飆罵，媽媽後來回娘家1個月不回來。」那段時間，媽媽沉澱自己還寫信給她，母女透過信件溝通，她後來也跟媽媽道歉。

保持距離 家人關係變好

她笑說，現在回想起來很後悔，「為什麼國中時不好好睡覺、才會長高，所以我身高不到160，只有159，我弟青春期就很乖，長到180幾，看他那樣高會心想，如果當時我有每天好好睡覺，應該可以有165吧，也應該把時間用來多認真讀書，考上公立高中，或許比較能獲得別人肯定。」

陳敬宣5年前搬出來獨居，跟家人有了距離後，關係變好，「以前家人吃飯各吃各的，也不會一起聚會，自從我搬出來，家人反而每周都來找我一起吃飯；這幾年發現阿嬤開始有失智前兆，我上網查老人家打麻將有助於緩解，我為此買了電動麻將桌，讓家人每星期來我這聚會時可以打麻將，阿嬤在麻將桌上很快樂，她喜歡順便聊天、講笑話，覺得是難得的家庭團聚時光。」

阿公和她一樣喜歡自由，她知道阿公最想去美國，因為很多親戚定居在那，「我的夢想就是再帶全家人一起出國，幫阿公圓夢，只是卡在爸爸要工作、小我9歲的弟弟要上學，所以遲遲無法成行，也因為阿嬤的體力無法走太多路，我可能找一個像度假村的地方，不用讓老人家消耗太多體力的地方度假。」

陳敬宣說，從小她和家人之間不常說「愛」，現在只有節日寫卡片時才會寫出來，家人都是用各自方式表達愛，「媽媽會傳一大段話給我，問我現在在幹嘛，或我送她小東西，如聖經公仔，很愛畫畫的她就會畫成水彩畫傳給我；阿嬤在家很無聊，每天都會打電話給我，雖然每天講重複的話，但她講完很開心。」

父一句話 激起工作魂

至於小時候衝突最多的爸爸，曾在她經歷一段低潮時告訴她，「他說，我國中時他幾乎已經要放棄我了，擔心我叛逆下去，以後可能無法自己生活，他告訴我『妳以後不工作也沒關係，爸爸會養妳一輩子』，他講了這句話，是想讓我安心，知道他是我永遠的後盾，我聽了覺得不行，我一定要讓他們過上好日子，因此更想好好工作、賺錢。」

有讓父母覺得驕傲的一刻？她有點心虛地笑說：「希望有！現在應該已經比他們當初想像的好多了。」透露阿嬤最近愛看她演出的中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》，爸爸原本把父女合照當成LINE的大頭照，被朋友說「怎麼可以不放你老婆」，於是她去年底帶家人們拍全家福，「後來發現阿公阿嬤很喜歡看這本全家福相簿，阿嬤無聊時一直翻，看她那麼喜歡，好像還可以找時間再帶他們去拍不同感覺的全家福。」