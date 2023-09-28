ASML明年EUV砍單3成 郭明錤預警：半導體1大事快發生

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【旺得富理財網 李宗莉】半導體產業落底時間恐延後，在傳出台積電推遲艾司摩爾（ASML）極紫外光曝光機（EUV）設備交貨時程延後，知名分析師郭明錤表示，最新調查指出，蘋果、高通、三星和英特爾對3奈米需求也偏低，加上記憶體廠美光等要到2025年才擴產，ASML恐被迫下修2024年EUV設備出貨預測20~30%，研判半導體產業景氣落底的時間表，恐由共識的今年底，延後到到明年上半年。

天風國際證券分析師郭明錤昨（27）日在社群網站發文指出，荷蘭半導體設備大廠ASML恐大降EUV設備2024年出貨量，調幅高達20%~30%，主因包括蘋果和高通2024年的3奈米需求低於預期。

郭明錤指出，消費者在家工作需求消失，且Apple Silicon與Mini-LED等新規格吸引力下滑，蘋果筆電產品MacBook與平板電腦iPad欠缺成長驅動，不利蘋果3奈米需求，推估上述2款產品今年出貨量各摔30%與22%，分達1700萬台與4800萬台規模。

此外，高通明年3奈米需求也低於預期，原因是華為將停止採購高通晶片，且三星提升Exynos 2400晶片的手機滲透率，但不僅高通明年3奈米晶片需求預計低於預期，三星的先進製程3GAP+與英特爾的20A，需求同樣不振。

記憶體產業方面，三星、美光與SK海力士等3大巨頭，最快要到2025~2027年，才會有記憶體的擴產計畫。郭明錤表示，目前市場共識為半導體產業在今年下半年觸底，但他認為，目前仍待密切觀察，觸底時間會否延後至明年上半年或明年第2季。