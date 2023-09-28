「大摩璀璨奢展」BELLAVITA耀眼登場！以金庫打造沉浸品酩體驗探索珍稀限定酒款

傳奇逸品，如雄鹿昂首騁馳於林間，嶙峋山林難掩耀眼姿態；十二鹿角印信的「大摩單一麥芽威士忌」，始於傳奇，燦爛而無畏的勇氣造就點滴珍稀，卻又不留於孤芳自賞、遙不可及，每位威士忌迷皆擁有心中那瓶獨一無二的大摩，既是品味的象徵，更承載著珍貴回憶。「老酒銀行」大摩單一麥芽威士忌於「BELLAVITA寶麗廣塲」中庭打造了奢華巨型保險櫃「大摩BELLAVITA璀璨奢展」，除了提供大摩雪莉三桶12年品酩之旅；同時亦有深度主題式劇場沉浸體驗「大摩尊榮品酩」，以大摩橫跨180年傳承的動人故事為核心，品酩包含全新限量上市的的大摩璀璨18年2023 EDITION等四款酒款，營造跨時空、跨國界的五感震撼。「大摩尊榮品酩」報名費用1,680元，除品酩外，活動還特地準備熱銷市場、深受消費者喜愛的大摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml (價值1,680元)作為禮物給消費者，讓體驗可以延續並帶回家。展期自2023年10月7日至2023年10月26，為期19天。

總代理尚格酒業董事長奚大寧表示，「大摩BELLAVITA璀璨奢展」將以大摩「老酒銀行」概念打造一個全球唯一巨型保險櫃，以顯示老酒窖藏的無價珍稀。大理石牆勾勒金屬髮絲紋，日間觀賞其對稱、和諧的結構之美，演繹大摩經過時間淬煉的極致追求。夜間，半透明金庫閃耀著金奢光芒，沿著金色階梯拾級而上，身處裝置藝術中心，宛若漂浮在空中的神祕金庫。 這次的璀璨奢展也展示多款擁有拍賣市場佳績的珍稀老酒，讓大家可以一睹風采。包含2010年創下世界上第一款價格突破6位數價格壁壘的威士忌－大摩64年「Trinitas」，以及以經典對白「一滴都不能浪費」出現在電影《金牌特務》的大摩62年，2017年在佳士得拍賣會以9萬2千英鎊（約新台幣350萬元）落槌。3年後，2020年5月，2瓶大摩62年在蘇富比線上拍賣會，各拍得26萬6,200英鎊（約新台幣1,013萬元），不單成為全場拍賣會最高競拍逸品，更打破大摩威士忌自己的拍賣記錄，足以見證其不凡價值。

另外，今年全面升級新上市的「大摩璀璨18年單一麥芽蘇格蘭威士忌－2023 Edition -」也會在現場展出。老酒的體現，是需要時間淬鍊與秉持著細節堅持，才能成就超越的珍稀，「大摩璀璨18年單一麥芽威士忌－2023 Edition -」，歷經18年緩慢熟成，以美國波本桶、西班牙頂級酒莊González Byass獨家簽約的30年珍貴 Matusalem Oloroso雪莉桶熟成，使這款「大摩璀璨18年－2023 Edition -」充滿濃郁奶油太妃糖、水果葡萄乾風味，又在其中透露出大摩基因微苦巧克力與英式柑橘果醬，值得獻給人生的每個璀璨時光，也是邁入老酒的成熟品味，更接近一滴都不能浪費的奢華殿堂。

尚格酒業行銷總監張介怡則表示，參與「大摩尊榮品酩場」的消費者能獨家進入「大摩老酒銀行」金庫內品酩大摩由歲月淬煉出的三款珍稀酒款，包含「大摩15年」、「大摩亞歷山大三世」與「大摩璀璨18年2023 Edition」，在金庫內特別以360度環形鏡像空間來提供給消費者沉浸體驗，透過視覺與音樂，放大五感細胞，在璀璨光影層疊交融中感受大摩時光積累的無盡輝煌。「大摩尊榮品酩」也特地準備市場熱銷的「大摩12年單一麥芽威士忌」作為禮物，讓品酩感動延續回家。大摩12年常被視為超越它本身的原有年份，展現超越酒齡的成熟層次。作為品酩會後的最後一道驚喜，期望能延續感動，在錯綜複雜的氣味和香氣中重返老酒銀行，再啟屬於自己的大摩時光。

大摩老酒銀行保險櫃，全球唯一金庫大門只為你開啟! 層峰品酩珍稀年份限定酒款。全新限量上市的「大摩璀璨18年單一麥芽蘇格蘭威士忌－2023 Edition 」，時間的淬煉不只呈現於超過18年的超凡熟成，同時也體現在完美的追求以及細節的堅持上。業者提供

另外特別安排的「大摩定時導覽場」，報名費用199元，除有品牌講師帶領消費者進行導覽，針對各個展區做講解，在導覽過程中還能一同品酩「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，讓消費者可以一邊認識品牌悠久輝煌歷史，一邊品酩大摩雪莉三桶12年所展演出大摩經典的巧克力、柑橘及辛香料的豐富風味。且在10月7號前報名，還可享早鳥優惠價149元。除此之外，現場亦有販售單杯品酩，包含大摩璀璨18年2023Edition等多款珍稀酒款現場都可以體驗的到。

活動報名連結：https://www.accupass.com/event/2308281739227311973220

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）