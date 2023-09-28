中秋節前領錢 這2萬人快查帳戶有沒有多3萬

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中產以下自用住宅貸款戶支持專案」今年6月1日開放受理申請，截至9月27日已超過69萬戶申請案，累計43萬2,081戶合格戶，本次將核撥第四批2萬307戶合格戶且預計在中秋節前夕能領到3萬元支持金。

國土管理署呼籲，凡是符合申請資格的家庭，在佳節團圓之餘，可以自我檢視是否符合申請資格，並把握最後倒數三個月的申請時間，至今年12月29日下午5點為止，讓政府照顧中產以下房貸族減輕居住負擔。

國土署表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」第四批合格戶甫經核定，為儘早讓2萬多戶合格戶領取支持金，國土署及300多家金融機構加緊作業，於9月28日中秋節前夕將3萬元支持金撥至申請人約定繳納貸款本息帳戶中，且帳戶存摺會顯示「行政院發」字樣，再請民眾多加留意。

國土署強調，合格戶若未開設約定繳納貸款本息帳戶，經金融機構通知後，仍未洽該機構提供本人或本人指定帳戶，金融機構會再進一次以雙掛號寄至申請人戶籍地址，如果超過2個月仍未提供帳戶，將會被視為放棄請領支持金且不得再請領，請合格戶申請人要特別注意。

另提醒民眾，政府絕不會要求民眾前往操作ATM或傳送連結點選領取，請提高警覺、小心求證。

行政院為減輕中低薪房貸族的居住負擔，提供自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請資格，包含：一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。二、合計持有房屋1戶以內。三、原始核貸金額，臺北市住宅為新臺幣850萬元以內；其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內。四、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內。五、資格認定基準日為112年2月28日。

如果符合申請資格的民眾，請把握最後三個月至12月29日下午5點為止的申請期限，至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」提出申請。

該專案截至目前已核定43萬2,081戶，執行率近8成，其中第三批駁回案共7萬3,868件，駁回原因最多以「無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）」約2萬6千多戶，其次依序為「110年各類所得總額合計逾新臺幣120萬元」約1萬8,000戶、「無持有房屋或持有1戶以外其他房屋（含共有房屋）」約有1萬2,000戶。