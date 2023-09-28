成大攜手新東向聯盟南北開講 領軍新創東進美國

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國立成功大學產學創新總中心攜手新東向聯盟舉辦新創東進美國分享會，25日起接連於台北與台南兩地開講，邀請新東向聯盟執行長陳孝昌博士與新東向聯盟洛杉磯籌備處負責人施旻宜博士等人，向新創團隊分享前進美國的現況與機會，現場座無虛席、交流熱絡，許多新創團隊對於打入美國市場躍躍欲試。

兩場說明會分別於台北成大校友會與成大產學創新總中心舉行，邀集新東向聯盟執行長陳孝昌、新東向聯盟洛杉磯籌備處負責人施旻宜博士、業界知名金牌律師立勤國際法律事務所所長黃沛聲博士及巨群國際專利商標法律事務所生醫顧問江奕緯開講，剖析東進美國市場的現況與機會，說明有關專利、商業申請的實際案例。

新東向聯盟洛杉磯籌備處負責人施旻宜博士，長期深耕美國加州洛杉磯市場，擁有許多投資新創企業的經驗，並且擔任多個天使投資網絡與洛杉磯加速器的顧問，每月審閱逾150份的募資簡報，閱歷豐富，他特別提到，新創要成功「產品要客製化、企業要在地化」，不管做什麼都要客製化，另外創業主題項目、人才、投資來源、資源鏈結及風險管理都要在地化，新創企業前進美國不僅只是「落地」更要「啟動」，要有深耕當地市場的決心。

這是新東向聯盟首度攜手國內大專院校舉辦東進美國說明會，覷定成大領導大南方科研產業化平台的豐沛技術量能，首選與南台灣龍頭大學成大舉行說明會，現場座無虛席，除了台灣生物晶片、實境共創與獨角獸科技等新創公司創辦人親自與會外，國科會之萌芽拔尖計畫辦公室、國研院及國內多所大學包括台大、清華、陽明交大、中央、中興與中山等六大科研平台，也都派員出席前來參與。

新東向聯盟全名為「台灣新東向全球產學研聯盟協進會」，成立於2022年，致力於建立一個凝聚的生態系統，整合目前分散且零散的資源，協助台灣中小及新創企業在美國洛杉磯建立市場。執行長陳孝昌博士指出，目前新東向聚焦三大面向，「人才築巢引鳳、企業國際鏈結與產業海外造鎮」，包括從台灣引進東歐或東協人才，建立台灣成為亞太菁英人才庫，同時協助台灣新創企業鏈結國際市場，以及以「產業」模式前往海外，推動海外科技造鎮，打造產業供應鏈園區。

新東向聯盟與成大近期往來密切，陳孝昌執行長曾在3月偕同美國加州洛杉磯郡托倫斯市長陳光豪一行，參訪成大執行產學合作業務的專責單位——產學創新總中心，由成大副校長莊偉哲教授、成大產學創新總中心副主任彭聖偉等主管親自接待陳市長一行。