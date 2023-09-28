《國際金融》瑞銀、瑞信有麻煩了 傳遭美司法部調查制裁違規

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據彭博引述知情人士的消息指出，美國司法部正對瑞銀集團(UBS)展開全面性的調查，主要針對該行可能協助俄羅斯客戶躲避制裁，以及可能的違規行為。

瑞銀在八月底公布的財報中曾表示，該行制裁計畫將遵循多個司法管轄區的制裁措施，包括聯合國、瑞士、歐盟、英國和美國。

瑞銀在報告中說，執法人員已接觸了集團旗下的瑞士信貸(Credit Suisse)在英國、荷蘭、法國、比利時的辦公室，作為對富人客戶的跨境銀行業務的調查。瑞銀說，該行已經對這些問題做了評估，在英國和法國的調查已經結束，並將繼續有關單位合作。

瑞銀股價在周三下跌8%之後，曾短暫暫停交易，之後收盤跌2.9%，報22.34瑞郎。

彭博引用知情人士的消息指出，美國司法部已經與瑞銀在美國的律師進行討論，有關瑞銀自今年六月收購以來，瑞信涉嫌違反制裁規定的問題。

相關人士指出，司法部也在調查瑞銀可能存在的合規問題。但調查仍處於早期階段，不會導致指控或和解。

彭博指出，司法部的調查涵蓋了俄羅斯在2022年入侵烏克蘭之後，西方實施的制裁措施，以及2014年俄羅斯併吞克里米亞之後，西方的幾輪制裁行動。

摩根大通在一份報告中表示，美國司法部的調查對瑞銀來說是一個不利的因素，但是瑞銀已經建立了充足的撥提準備，來處理此案帶來的成本。「總體而言，在我們的預測中，這是68億美元的撥備和30億美元的或有負債(contingent liabilities)，即總共將近100億美元的訴訟相關的緩衝費用」。