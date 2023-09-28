國家住都中心安寮好室社宅 統包工程決標

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國家住都中心位於嘉義市東區「安寮好室」社宅新建統包工程於27曰順利決標，將由「威暘營造工程有限公司、高麒水電企業有限公司、石昭永建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計2028年完工，為嘉義市再提供140戶社宅。

目前國家住都中心累積社宅已完工及決標戶數共4萬2,872戶。

安寮好室社宅基地位於嘉義市東區安寮里，和台鐵嘉義站距離2.6公里，與國道三號中埔交流道距離3.9公里，交通便捷；本案將規劃設置托嬰中心、身心障礙福利設施，提供優質生活環境，並滿足住戶及周邊居民完善的社會福利服務。