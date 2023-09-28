製造業景氣還在沉潛 台經院8月製造業景氣燈號連二黃藍燈

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盼不到科技製造業的傳統旺季，28日公布的8月台經院製造業景氣燈號，只出現與上月相同的黃藍燈，景氣持續在低迷狀況。調查單位台灣經濟研究院景氣預測中心表示，8月整體製造業景氣信號值月減0.27分至10.79分，燈號維持在上個月代表景氣低迷的黃藍燈。

台灣製造業以出口為主，依賴外銷訂單及原物料價格來管理庫存，去年下半年至今一直處於調節、去化的壓力，等待全球終端需求的復元，台經院表示，這是製造業景氣續呈緊縮的最大源頭，傳統上8月為製造業旺季，今年受到全球消費性電子需求及半導體業復甦情況低於預期，拉貨力道不如以往，抵銷部份旺季效應。

電子零組件業的情況最為典型。台經院分析，電子終端市場需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守，抑制半導體生產表現，令電子零組件生產、出口與電子產品外銷訂單表現仍呈雙位數衰退，致8月電子零組件業景氣燈號續維持代表低迷的黃藍燈。

一則蘋果新機i15 9月起陸續上市，台經院也關注中國十一假期前的備貨需求，應可維繫國內製造業生產動能，估測第4季製造業景氣能見度將較上半年表現逐漸轉好。不過，國際原物料價格近期走高，二次通膨預期心理再起，恐不利於消費及投資成長，台經院認為，仍需密切關注後續發展，才能進一步判定第四季是否為景氣揚升的起點。