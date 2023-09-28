三菱汽車將撤出大陸生產計畫 日系車或擴大調整戰略

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據日本經濟新聞報導，三菱汽車已敲定了撤出在中國大陸的汽車生產計畫。三菱汽車已經與在當地成立合資公司的廣州汽車集團啟動了最終調整。在中國大陸，由於純電動汽車（EV）的普及和當地企業品牌號召力的提高，三菱汽車的銷量低迷。其他日本汽車廠商也被迫陷入苦戰，日系企業的戰略調整有可能擴大。

三菱汽車將撤出的是與合資夥伴廣汽集團的合資公司「廣汽三菱汽車」運營的湖南省長沙工廠的生產。對三菱汽車來説這是目前在中國大陸的唯一的新車工廠。受銷量低迷影響，該工廠3月起已停止新車生產，將放棄重啟。

報導稱，今後該工廠被認為將作為廣汽集團的純電動汽車生產基地使用，將把對雇用的影響降至最低。廣汽三菱由廣汽集團出資5成，三菱汽車出資3成，三菱商事出資2成。合資公司將保留，但預計三菱汽車和三菱商事將撤回出資。

2022年三菱汽車在中國大陸的銷量同比減少6成，僅為3萬8550輛。為了刺激銷售，2022年12月面向中國大陸市場推出了混合動力版的新款車「歐藍德（OUTLANDER）」，但銷量大幅低於計劃。隨著從中國大陸撤出生產，計劃將經營資源集中至佔合併營業收入三分之一的東南亞和大洋洲。

據中國汽車工業協會公佈的數據，中國大陸2022年純電動汽車銷量同比增長8成，增至536萬輛，純電動汽車佔新車銷量的比例達到2成。三菱汽車也在中國大陸銷售純電動汽車「阿圖柯（AIRTREK）」，但由廣汽集團供貨，因此沒有面向中國大陸市場的自主車型。

在中國大陸汽車市場，除了迅速轉向純電動汽車之外，本土廠商的品牌號召力也在提升。MarkLines的數據顯示，2022年中國大陸的乘用車銷量為2356萬輛，本地企業的市佔率比去年提高了5.2個百分點，達到50.7％。日系企業的市佔率為18.3％，下降了2.8個百分點。

報導引述日產汽車社長兼首席執行官（CEO）內田誠就中國大陸業務表示：「降價幅度非常大，並非可以創造利潤的水平。包括調整中國合資的應有方式等戰略在內，正在展開討論」。

三菱汽車從1970年代開始面向中國大陸出口商用車，2006年至2021年與東南汽車開展合資業務。廣汽三菱成立於2012年，全盛時期的2018年的銷量達到14萬輛。