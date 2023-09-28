《產業》台北紡織展10月中登場 聚焦三大主題

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【時報記者任珮云台北報導】2023台北紡織展（TITAS）以「機能應用、永續環保、智慧製造」三大主題規劃「線上型錄主題展」。TITAS「線上形象區」型錄主題展將於9月28日至10月31日展出。而TITAS實體展，將在10月17-19日假台北南港展覽館1館登場。

今年TITAS實體展，預計將有來自全球400家業者參展，展出規模將超過1000個攤位，展品豐富多元。臺灣紡織業以「創新永續」作為未來發展核心，為凸顯臺灣在創新紡織品與技術研發的優質實力，台北紡織展順應現行產業發展趨勢及消費走向，將展出重點聚焦在「永續環保、機能應用、智慧製造」三大主題，展出各式高新技術和永續環保兼具機能的紡織品，並整合紡織業者與紡織機械及縫製設備業者展出，打造台北紡織展成為紡織產業上下整合的交流平臺。台北紡織展有信心推升臺灣紡織業競爭力，協助業者開拓國際市場，推動臺灣邁向亞洲高階紡織品製造及研發中心。

而今年TITAS「線上形象區」型錄主題展，主要呈現以下二大主題精選產品：

一、永續環保：展品亮點聚焦在採用廢氣回收、農作廢棄物再製、生質纖維、可降解、可回收貼膜、抽絲紡紗及下腳料回收再製原料、成衣回收、漁網回收、原抽色紗、無水染色、低溫染色、無溶劑、冷轉印等創新紡織品。

二、機能應用：凡涉及舒適、健康、休閒、運動、安全、防護、醫療及生理多面向的機能考量，展品亮點包括吸濕快乾、抗菌、消臭、高彈力、防水透濕、防潑水、蓄熱保暖、瞬間涼感、高耐磨、抗UV、具高強力、耐化學品、耐高溫、高防污、具抗菌及抗病毒等創新紡織品。