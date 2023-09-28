政院砸180億推護理人力整備 夜班獎勵加碼最高千元

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為了提升護理人員待遇，留住人力，行政院會28日通過「台灣護理人力供需分析與政策整備」報告。衛福部指出，12項策略計畫全面實施所需的預估經費每年約需180億。其中為補足夜班人力，最高每班加碼1,000元。

衛福部指出，護理人力政策整備整合衛福部、教育部、考選部、國防部、退輔會等5部會，共有12項策略計畫，目的在減緩現有護理人力短缺，及因應台灣至2030年需要再增加至少5.5萬的護理人力。

衛福部說，護理人力政策整備12項策略計畫包括：醫院全日平均護病比改三班護病比填報、完成三班護病比標準訂定、增加護理師國考次數及應試科目題數改為50題、建立跨部會護理教考用協力整合平台、護理人員夜班費獎勵、三班護病比達標醫院獎勵、護理友善職場典範獎勵、公職護理師比例調升、智慧科技減輕護理負荷、護理新手臨床教師制度、教育部投資護理人力培育與逐步全面推動住院整合照護計畫。

衛福部說，12項策略計畫經行政院核定後啟動實施，12項策略計畫全面實施所需的預估經費每年約需180億。

衛福部長薛瑞元表示，112年至119年護理人力整備的12項策略計畫中，特別是醫院三班護病比達標與夜班人力的留任獎勵，衛福部刻正透過113年健保總額協商及相關政府預算積極爭取中。三班護病比推動預定今年12月完成標準共識及訂定，113年開始推動，因標準仍需實際執行後滾動調整，衛福部會先透過獎勵再入法，以達到病人安全、護理留任、醫院永續的三好與三贏。

衛福部簡報時進一步指出，依照國際發展，台灣目前有18.6萬人護理人力，到2030需要24-26萬人，等於需要再增加5.5-7.4萬人，因此需透過人力培育跟留任滿足目標。

衛福部說，113年起將進行薪資改善，包含護理人員夜班費獎勵、三班護病比達標獎勵、公職護理師比例調升等。而為了補足夜班人力，在小夜班補助費用部分，規劃地區醫院為每班400元、區域醫院500元、醫學中心600元，至於大夜班的護理人員，地區醫院每班600元、區域醫院800元、醫學中心1,000元。