中租控股攜手泰國亞洲理工學院 培育國際人才

人才發展是公司永續經營的重要關鍵。中租控股董事長陳鳳龍表示,因應國際發展與數位轉型策略,將新增與泰國亞洲理工學院合作,以商業分析學程為主軸,深化數據、技術與實務的運用與結合,提供在地教育資源,強化員工的競爭力、數位化及國際化。

中租控股董事長陳鳳龍28日與亞洲知名學府—泰國亞洲理工學院校長Kazuo Yamamoto,於台北市內湖總部簽署合作協議,以提供中租控股東協市場關鍵人才,在職進修數位轉型與商業分析技術,以及經營管理能力。

陳鳳龍表示,中租控股持續成長的核心策略,聚焦在多元的利基市場,從中小企業融資、小微企業、消費融資,到太陽能事業;然後跨國複製,從台灣發展、大陸以及東協7國包括泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、新加坡與印尼;再搭配上數位優化與轉型,加速中租控股的成長。

自2013年起,推動MA-G-I-C人才培育計畫,即「亞太儲備幹部計畫」(Management Associate Program),2020年「大東協實習就業計畫」(Greater ASEAN Internship and Employment Program)、2018年「矩陣人才計畫」(International Talent Program),及2016年的「關鍵人才計畫」(Chailease Talent Development Program),以支應東協市場發展。

中租控股表示,該控股選派主管赴海外進修,自2019年起與美國紐約大學史登商學院(New York University Stern School of Business)合作,至今,已有數位中高階主管完成在職訓練,取得商業分析碩士在職班(Master of Science in Business Analytics)學位。從今年起新增泰國亞洲理工學院,商業分析和數位化轉型專業碩士(Professional Master's in Business Analytics and Digital Transformation,PMBADT),開展東協關鍵人才在泰國與越南的在職進修。

泰國亞洲理工學院(Asian Institute of Technology,簡稱AIT),成立於1959年,專精於工程、資訊與管理等領域,提供碩士及博士班學位。教學地點包括泰國主校區(Rangsit)、曼谷校區(Asoke),以及越南河內與胡志明市校區。

中租控股表示,長期投入資源,培育員工成長,提升訓練多樣性,重視單位差異化,支持不同利基市場的專業養成,推出的業審雙修、部門自辦訓練、亞太MA與關鍵人才等計畫,共4度獲得美國人才發展協會獎項(ATD Excellence in Practice Award),ESG各面向優異表現,也連續3年入選道瓊永續指數成分股(Dow Jones Sustainability Index,DJSI)。