中租控股攜手泰國亞洲理工學院 培育國際人才

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人才發展是公司永續經營的重要關鍵。中租控股董事長陳鳳龍表示，因應國際發展與數位轉型策略，將新增與泰國亞洲理工學院合作，以商業分析學程為主軸，深化數據、技術與實務的運用與結合，提供在地教育資源，強化員工的競爭力、數位化及國際化。

中租控股董事長陳鳳龍28日與亞洲知名學府—泰國亞洲理工學院校長Kazuo Yamamoto，於台北市內湖總部簽署合作協議，以提供中租控股東協市場關鍵人才，在職進修數位轉型與商業分析技術，以及經營管理能力。

陳鳳龍表示，中租控股持續成長的核心策略，聚焦在多元的利基市場，從中小企業融資、小微企業、消費融資，到太陽能事業；然後跨國複製，從台灣發展、大陸以及東協7國包括泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、新加坡與印尼；再搭配上數位優化與轉型，加速中租控股的成長。

自2013年起，推動MA-G-I-C人才培育計畫，即「亞太儲備幹部計畫」（Management Associate Program），2020年「大東協實習就業計畫」（Greater ASEAN Internship and Employment Program）、2018年「矩陣人才計畫」（International Talent Program），及2016年的「關鍵人才計畫」（Chailease Talent Development Program），以支應東協市場發展。

中租控股表示，該控股選派主管赴海外進修，自2019年起與美國紐約大學史登商學院（New York University Stern School of Business）合作，至今，已有數位中高階主管完成在職訓練，取得商業分析碩士在職班（Master of Science in Business Analytics）學位。從今年起新增泰國亞洲理工學院，商業分析和數位化轉型專業碩士（Professional Master's in Business Analytics and Digital Transformation，PMBADT），開展東協關鍵人才在泰國與越南的在職進修。

泰國亞洲理工學院（Asian Institute of Technology，簡稱AIT），成立於1959年，專精於工程、資訊與管理等領域，提供碩士及博士班學位。教學地點包括泰國主校區（Rangsit）、曼谷校區（Asoke），以及越南河內與胡志明市校區。

中租控股表示，長期投入資源，培育員工成長，提升訓練多樣性，重視單位差異化，支持不同利基市場的專業養成，推出的業審雙修、部門自辦訓練、亞太MA與關鍵人才等計畫，共4度獲得美國人才發展協會獎項（ATD Excellence in Practice Award），ESG各面向優異表現，也連續3年入選道瓊永續指數成分股（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）。