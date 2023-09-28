上班好煩！社畜人生如戲　「靜靜看你表演」貼圖下載

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文化部主辦《文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定》推出專屬LINE貼圖，現可免費下載使用。文化部長史哲表示，庄頭劇場巡演活動以「文化平權」為核心理念，期盼讓各個庄頭的鄉親都能體驗國際劇場級的演出，而專屬庄頭劇場的有趣LINE貼圖，希望讓參與庄頭劇場的感動可以延續及散播。

設計團隊特別根據日常習慣進行搭配，像是「有人要＋1嗎？」、「我快到了！」、「我就靜靜看你表演」等兼具幽默與實用的句子，除了符合劇場界，也十分貼近上班族的「社畜」生活。

貼圖的整體配色以螢光綠、沈穩藍及耀眼橘為主。螢光綠色形狀的貼圖代表著親切好相處，是日常聊天的好夥伴；耀眼橘則充滿朝氣與活力，是揪團出遊的最佳伴侶；而沈穩藍的貼圖，則展現出冷靜和專業，象徵對於表演藝術的熟悉。

文化部表示，疫後為振興表演藝術產業、落實文化平權，文化部攜手各地方政府舉辦「庄頭劇場，藝日限定」表演藝術巡演計畫，從今年8月開始一路到12月，在10個縣市辦理10場超過60個表演團隊的全台巡演，目前已巡演雲林、嘉義、澎湖、台東等地，創造「熱鬧表演x文創市集x親子體驗x手作創意」，超過7萬人次的「藝日限定」文化體驗與感動。

接下來庄頭劇場將於10月28日前進南投，由紙風車劇團帶來《哪吒鬧龍宮》，並接續在苗栗、屏東、新竹、彰化及宜蘭，分別有優人神鼓、阮劇團、朱宗慶打擊樂團、躍演、唐美雲歌仔戲團等，與在地團隊聯合演出。

「庄頭劇場，藝日限定」專屬LINE貼圖即日起至10月19日前免費下載。