寄養童手足將由美國家庭收養 中秋前夕微笑說再見

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目前7歲的小慈和5歲小彬（化名）兩手足等了2年半，終於等到願意收養手足的美國收養家庭，屏東家扶中心特別為2名寄養童辦理祝福會，和寄養家庭一起向孩子微笑說再見。

小慈和小彬的生母未滿20歲即未婚生下2名孩子，因無力照顧，在5年前向屏東縣政府尋求協助，由社會處安置於屏東家扶中心的寄養家庭。生母在2年半前同意出養小慈和小彬，唯一期待是能為孩子找到願意同時收養兩手足的收養家庭。

這對屏東縣政府、收出養機構善牧基金會台南嬰兒之家是個不容易的任務，因較少收養家庭願意一次收養兩童。終於美國亞歷桑那州的約翰夫婦同意這請求，在多次與兩童視訊互動，小慈和小彬很期待能和美國爸媽團聚，但也很捨不得在台灣的寄養家庭。

小慈和小彬分別在兩戶寄養家庭生活5年，獲得寄養家庭很多的疼愛，小慈在祝福會上說，每次寄養家庭的女兒帶小慈去吃日本料理時，寄養媽媽邱英美都是得在家照顧另一名寄養童而沒有一起去吃，小慈希望長大後回到台灣，要在寄養家庭旁開一間壽司店，且親自做壽司給寄養媽媽吃。

小彬則說等他長大，寄養媽媽郭梁秋香就老了，他要回來天天幫寄養媽媽倒垃圾，且要買一輛電動車給寄養媽媽代步。孩子的童言童言感動在場的每一個人，可以感愛到小慈和小彬在寄養家庭滿滿的愛中長大的。

寄養家庭期待兩個孩子能在台灣過中秋節，這是台灣重要團圓的日子，感謝約翰夫婦的理解，讓兩童可以在愛他們的寄養家庭於台灣過節，兩童將於十月初出養美國。

屏東家扶社工督導黃淑玲表示，今年截至目前共有7名寄養童出養，2童出養國內收養家庭，5童國外出養至美國，每一位出養國外的寄養童，屏東家扶必會送寄養童一件台灣的T恤給孩子，讓孩子記得自己是台灣囝仔。